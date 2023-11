Volley, Trento firma il bis in Champions League: Tours liquidato, Michieletto sugli scudi

Trento ha sconfitto il Tours con il punteggio di 3-1 (25-17; 25-22; 23-25; 25-19) e ha così conquistato il secondo successo consecutivo nella fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley maschile. I Campioni d’Italia si sono imposti con qualche patema d’animo di troppo sul campo della formazione francese: gli ospiti sono scappati via nel primo set, hanno lottato bene in un serrato testa a testa nella seconda frazione, nel terzo parziale si sono fatti rimontare da 14-11 e poi hanno saputo chiudere i conti nel quarto set.

L’Itas si è confermata al primo posto della Pool B con 2 vittorie (6 punti), mentre il Tours e l’Asseco Resovia inseguono con 1 vittoria (3 punti). La prima classificata si qualificherà direttamente ai quarti di finale, la seconda dovrà passare dai playoff. I dolomitici, che hanno tutte le carte in regola per entrare automaticamente tra le migliori otto del Vecchio Continente, torneranno in campo il prossimo 13 dicembre per incrociare i polacchi del Resovia in uno scontro diretto cruciale per il primato nel raggruppamento.

Prestazione di rilievo da parte dello schiacciatore Alessandro Michieletto (20 punti, 5 muri, 4 ace) affiancato di banda da Daniele Lavia (10 punti, 3 ace). L’opposto Kamil Rychlicki ha messo a segno 12 punti, in doppia cifra anche il centrale Jan Kozamernik (11 punti,3 ace, 2 muri) supportato in reparto da Marko Podrascanin (6) sotto la regia di Riccardo Sbertoli (2) e con il buon lavoro del libero Gabriele Laurenzano. Al Tours non sono bastati i due nomi di lusso ovvero Aboubacar Drame Neto (18) e Maert Tammearu (17).

