LIVE Scandicci-Eczacibasi Istanbul 3-1, Champions League volley femminile in DIRETTA: la Savino Del Bene fa tre su tre!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.14 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

22.13 La Savino Del Bene Scandicci di Massimo Barbolini supera dunque 3-1 le turche dell’Eczacibasi nel match valido per la Pool B di Champions League di volley femminile 2023-2024 trovando dunque la terza vittoria su tre gare giocate.

25-23 ACEEEEEEEEEEEEEEEEEEE DI ANTROPOVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! VINCE LA SAVINO FDEL BENE!

24-23 ZHU TIIIIIIIIIIINGGGGGGGGG MUROOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!! MATCH-POINT SCANDICCI!

23-23 La diagonale di Boskovic a ri-pareggiare i conti.

23-22 ACEEEEEEEEEEE DI DA SILVA!

22-22 Attacco di Zhu Ting.

21-22 Errore di Antropova.

21-21 Primo tempo di Da Silva.

20-21 Boskovic dopo il muro toscano.

20-20 Sarà un nuovo set destinato a risolversi ai vantaggi?

20-19 Herbots riporta avanti Scandicci.

19-19 Muro turco su Antropova.

19-18 Errore al servizio Eczacibasi.

18-18 La diagonale di Boskovic.

18-17 Primo tempo di Nwakalor.

17-17 Errore al servizio Scandicci.

17-16 Attacco di Antropova.

16-16 Errore di Zhu Ting.

16-14 Boskovic trova il tocco del muro.

16-13 Errore al servizio Eczacibasi.

15-13 La diagonale di Boskovic.

15-12 Lungo l’attacco di Antropova.

15-11 Attacco di Boskovic.

15-10 Zhu Ting da seconda linea.

14-10 Boskovic di palleggio sfruttando un’incomprensione del campo toscano.

14-9 Errore Eczacibasi, +5 Savino Del Bene Scandicci.

13-9 Ancora Antropova.

12-9 La diagonale di Antropova.

11-9 Herbots trova il mani out del muro turco.

10-9 La diagonale di Voronkova.

10-8 La pipe di Boskovic.

10-7 Ancora Antropova, scappa via la squadra di Barbolini nel quarto set.

9-7 La diagonale di Antropova, +2 Savino Del Bene.

8-7 Pallone fuori, il punto è di Scandicci.

7-8 Parallela di Voronkova ma c’è il challenge.

7-7 Attacco di Antropova.

6-7 Errore di Jack con la fast.

5-7 Attacco di Nwakalor.

4-7 Altro muro turco, time out Savino Del Bene.

4-6 Muro Eczacibasi su Herbots.

4-5 Errore in costruzione Scandicci.

4-4 Attacco di Boskovic.

4-3 Sfiora l’ace Zhu Ting ma il pallone è fuori.

4-2 Errori e contro-errori al servizio in questa apertura di set.

3-2 Errore al servizio Scandicci.

3-1 MUROOOOOOOOOOOO SAVINOOOOOOOO!!!!!

2-1 Sbaglia anche l’Eczacibasi.

1-1 Errore al servizio Scandicci.

1-0 Attacco di Antropova.

21.37 Inizia il quarto set.

21.34 La Savino Del Bene di Massimo Barbolini conquista un tiratissimo terzo set riportandosi avanti nel punteggio, 2-1.

27-25 SBAGLIA BOSKOVIC! SCANDICCI TORNA AVANTI!

26-25 La diagonale di Zhu Ting, set-point Scandicci.

25-25 Primo tempo di Zhu Ting.

24-25 Voronkova trova il mani out del muro.

24-24 Errore di Boskovic.

23-24 La pipe di Herbots.

22-24 La diagonale di Baladin.

22-23 Errore al servizio Eczacibasi.

21-23 Boskovic non sta sbagliando più un colpo.

21-22 Herbots riporta Scandicci a -1.

20-22 Attacco di Boskovic.

20-21 La diagonale di Herbots.

19-21 La diagonale di Baladin. Time out Scandicci.

19-20 Attacco di Boskovic.

19-19 Boskovic va larga con la parallela.

18-19 Ace Eczacibasi.

18-18 Voronkova riporta la situazione in parità.

18-17 Attacco di Antropova.

17-17 Attacco di Boskovic.

17-16 Errore al servizio Eczacibasi.

16-16 Muro di Voronkova.

16-15 Attacco di Baladin.

16-14 Antropova trova il mani out del muro.

15-14 La parallela di Herbots.

14-14 Baladin risponde dall’altra parte.

14-13 Pallonetto di Antropova.

13-13 ANTROPOVAAAAAAAAAAAAA MUROOOOOOOO!!!!

12-13 Errore al servizio turco.

11-13 Muro Eczacibasi.

11-12 La parallela di Herbots.

10-12 Primo tempo di Stevanovic.

10-11 Attacco di Antropova.

9-11 Errore al servizio Scandicci.

9-10 Nwakalor trova un buco nel muro turco.

8-10 Sahin fa pulizia sotto rete.

8-9 ACE DI DA SILVAAAAAAAAA!!!!!!!

7-9 Antropova trova il mani out del muro turco.

6-9 La parallela di Baladin.

6-8 Errore al servizio Eczacibasi.

5-8 La diagonale di Baladin.

5-7 Errore al servizio Scandicci.

5-6 La parallela di Antropova.

4-6 La diagonale di Boskovic.

4-5 DA SILVAAAAAAAAAAA!!!! MUROOOOOOOO!!!!!!!!

3-5 Attacco di Herbots.

2-5 La diagonale di Voronkova.

2-4 Antropova trova il mani out del muro.

1-4 Errore di Antropova, time out Scandicci.

1-3 Muro di Boskovic.

1-2 Di poco larga la diagonale di Zhu Ting.

1-1 Il pallonetto di Zhu Ting.

0-1 Attacco di Voronkova.

21.03 Inizia il terzo set.

20.58 L’Eczacibasi conquista dunque il secondo set e si porta sull’1-1.

25-27 Boskovic consegna all’Eczacibasi il secondo set.

25-26 La diagonale di Boskovic.

25-25 La diagonale di Zhu Ting.

24-25 Pasticcio Scandicci in ricezione.

24-24 Voronkova trova il mani out del muro.

24-23 Errore di Voronkova in diagonale.

23-23 Zhu Ting trova il mani out del muro.

22-23 La pipe di Boskovic.

22-22 Attacco di Antropova.

21-22 Errore in costruzione Scandicci.

21-21 Punto di palleggio di Sahin.

21-20 Errore al servizio Eczacibasi.

20-20 Ace di Boskovic.

20-19 Errore al servizio Scandicci.

20-18 La parallela di Antropova.

19-18 La parallela di Boskovic.

19-17 Attacco di Antropova.

18-17 Il challenge consegna il punto alle turche.

19-16 Sbaglia anche Eczacibasi.

18-16 Errore al servizio Scandicci.

18-15 ACEEEEEEEEEEE DI ANTROPOVA!

17-15 Errore al servizio Eczacibasi.

16-15 La diagonale di Boskovic.

16-14 Primo tempo di Stevanovic.

16-13 Zhu Ting trova il mani out del muro.

15-13 Voronkova riporta Eczacibasi a -2.

15-12 Herbots trova la mano di Baladin.

14-12 La fast di Jack.

14-11 La diagonale di Antropova.

13-11 Errore al servizio Scandicci.

13-10 Attacco di Herbots sulle mane del muro turco.

12-10 Voronkova interrompe il parziale della Savino.

12-9 ACEEEEEEEEE DI ZHU TING! +3 SCANDICCI!

11-9 Errore di Boskovic con il pallonetto.

10-9 Errore al servizio Savino Del Bene.

10-8 Antropova trova il mani out del muro.

9-8 Attacco di Aydemir.

9-7 ACE DI DA SILVA!

8-7 Antropova è entrata in ritmo.

7-7 Errore al servizio Scandicci.

7-6 Attacco di Antropova.

6-6 Antropova attacca in rete.

6-5 Primo tempo di Da Silva.

5-5 La diagonale di Boskovic.

5-4 Herbots trova il mani out del muro.

4-4 Errore in costruzione Scandicci.

4-3 La parallela di Zhu Ting.

3-3 Attacco di Voronkova.

3-2 La diagonale di Antropova.

2-2 Piazzato di Boskovic.

2-1 La parallela di Zhu Ting.

1-1 Fast di Jack.

0-1 Errore al servizio di Scandicci

20.28 Inizia il secondo set.

20.24 Primo set dominato da Scandicci che si porta sull’1-0.

25-14 LA SAVINO DEL BENE SCANDICCI CONQUISTA IL PRIMO SET!

24-14 ANCORA DA SILVA! ANCORA MUROOOOOOOOOOO!!!!!!!

23-14 MUROOOOOOOO SCANDICCIIIIIII!!!!!!

22-14 E’ entrata in ritmo Baladin, mani out del muro.

22-13 Il punto è di Scandicci.

Chiede il challenge Barbolini per un presunto tocco del muro ospite sulla parallela di Antropova.

21-13 Muro di Baladin su Antropova.

21-12 Herbots interrompe il mini-parziale turco.

20-12 Muro di Stevanovic su Washington.

20-11 Attacco in diagonale di Baladin.

20-10 La diagonale di Parrochiale.

19-9 La diagonale di Zhu Ting.

18-9 Boskovic con la pipe.

17-8 Scambio lunghissimo chiuso da Zhu Ting, altro time out Eczacibasi.

16-8 ANTROPOVAAAAAAAAA MUROOOOOOOOO!!!!!

15-8 Antropova trova il mani out del muro.

14-7 ACE DI HERBOTS!

13-7 Errore al servizio Eczacibasi.

12-7 Errore al servizio Savino Del Bene.

12-6 MURO SCANDICCI!

11-6 Errore al servizio di Boskovic.

10-6 Il pallonetto di Boskovic.

10-5 Herbots in diagonale.

9-5 Boskovic trova il mani out del muro.

9-4 Errore di Baladin in diagonale time out Eczacibasi sul +5 Scandicci.

8-4 Zhu Ting in diagonale.

7-4 Errore al servizio Savino Del Bene.

7-3 MUROOOO SCANDICCI!

6-3 Primo tempo di Washington che trova un’area sguarnita in zona 1.

5-3 Attacco di Boskovic.

5-2 Continua a faticare in ricezione Alex Gray.

4-2 ACE SAVINO DEL BENE!

3-2 Si è messa in ritmo Ekaterina Antropova.

2-2 MURO DI ANTROPOVA!

1-2 Gray mette giù il primo pallone su azione del match.

1-1 Sbaglia anche Scandicci in apertura.

1-0 Errore al servizio Eczacibasi.

SI PARTE!

19.50 Dieci minuti al primo pallone del match, in corso la presentazione delle due squadre al Palazzo Wanny di Firenze.

19.40 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Scandicci-Eczacibasi, terza giornata della fase a gironi della Pool B di Champions League femminile di volley 2023-2024.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Scandicci-Eczacibasi, match valido per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Va in scena una sfida infuocata a Palazzo Wanny che vedrà opposte Ekaterina Antropova a Tijana Boskovic.

La Savino Del Bene di Massimo Barbolini va a caccia della terza vittoria su tre nella Pool B di Champions League, al fine di consolidare la prima posizione del raggruppamento che vale la qualificazione diretta. Davanti alla compagine toscana ci saranno le temibili turche dell’Eczacibasi, finaliste dell’ultima rassegna continentale e reduce, così come Scandicci, da due vittorie su due fino a qui.

La sfida vedrà in campo molte ex, per quanto riguarda la compagine turca ci saranno Alexa Gray, a Scandicci nella stagione 2019-2020 e Jovana Stevanovic, in Toscana dal 2018 al 2020. Lato Scandicci da citare invece Maja Ognjevovic, in Turchia in tre differenti finestre (2009-2010, 2016-2018 e 2021-2023) e il tecnico Massimo Barbolini, sulla panchina dell’Eczacibasi nel 2016-2017 con un Mondiale per Club conquistato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Scandicci-Eczacibasi, terza giornata della Pool B della Champions League di pallavolo femminile 2023-2024. Il primo pallone del match si alzerà alle ore 20 al Palazzo Wanny di Firenze. Buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale.

Foto: LivePhotoSport