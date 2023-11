Volley, Perugia passa per 1-3 a Taranto nella quinta giornata di SuperLega e va momentaneamente in testa alla classifica

Nella gara delle ore 18.00 della quinta giornata della SuperLega 2023-2024 di volley Perugia passa per 1-3 a Taranto e va momentaneamente in testa alla classifica: gli umbri incamerano 3 punti e scavalcano la Vero Volley, mentre i pugliesi restano in fondo alla graduatoria.

Nel primo set Perugia allunga fin da subito e mantiene un vantaggio che oscilla tra i 2 ed i 3 punti fino al 10-13, poi arriva lo strappo che porta gli umbri sul 10-15. Taranto torna al massimo a -2 sul 15-17, ma Perugia allunga di nuovo sul 16-20 e poi sul 18-23, infine va a chiudere sul 20-25.

Il secondo parziale vede le due formazioni procedere punto a punto fino al 13-14, poi gli umbri allungano di nuovo sul 13-16, non facendo più riavvicinare i pugliesi, anzi allungando sul 17-21 e poi mantenendo il margine sul 19-23, prima della chiusura ancora sul 20-25.

Nella terza frazione Taranto reagisce e parte forte fin dalle prime battute, trovando il primo break sul 10-6 e poi aumentando il margine sul 13-7. Piano piano Perugia prova a risalire la china, accorciando prima sul 14-9, poi sul 16-12, ed infine sul 20-17, ma l’ultimo guizzo è tarantino ed il parziale si chiude sul 25-20.

Nel quarto set Perugia parte a tutta e dal 2-4 vola subito sul 3-8. I pugliesi non riescono a ricucire lo strappo e gli umbri vanno sul 5-11, prima di allungare ancora sull’8-15. Parziale senza storia, Perugia vola sul 10-17 e poi sul 12-21, prima di andare a vincere per 14-25.

SUPERLEGA VOLLEY 2023-2024

Risultati 5a giornata

Valsa Group Modena – Pallavolo Padova ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Farmitalia Catania ore 20.30

Rana Verona – Mint Vero Volley Monza 1-3 (20-25 25-23 22-25 20-25) giocata l’8 novembre

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cisterna Volley ore 20.30

Allianz Milano – Itas Trentino ore 20.30

Gioiella Prisma Taranto – Sir Susa Vim Perugia 1-3 (20-25 20-25 25-20 14-25)

Classifica

1 Sir Safety PG 13 punti (5 partite)

2 Vero Volley MB 12 (5)

3 Itas TN 10 (4)

4 Gas Sales PC 9 (4)

5 Rana Verona 7 (5)

6 Lube Civitanova 5 (4)

7 Cisterna Volley 5 (4)

8 Valsa Modena 4 (4)

9 Padova 4 (4)

10 Allianz Milano 4 (4)

11 Catania 3 (4)

12 Taranto 2 (5)

Foto: LiveMedia/Giuseppe Leva