Calcio femminile, Roma perfetta in Champions League: Ajax sconfitto 3-0 e primo posto del girone conquistato

Missione compiuta per la Roma nella seconda giornata della fase a gironi della UEFA Women’s Champions League 2023-2024. Allo Stadio Tre Fontane (appena rinnovato per soddisfare le norme Uefa e Figc), le ragazze di Alessandro Spugna giocano una partita perfetta contro l’Ajax e si impongono con un netto 3-0 grazie alla doppietta di Valentina Giacinti nel primo tempo e la rete di Manuela Giugliano a inizio ripresa. In virtù di questo successo, le giallorosse raggiungono il Bayern Monaco in testa alla classifica del Gruppo C.

La Roma, schierata in campo con un 4-3-3 con Emilie Haavi, Giacinti ed Evelyne Viens a formare il terzetto offensivo, inizia subito forte e dopo 7′ va già in vantaggio con un bel destro al volo proprio di Giacinti su corner di Giugliano. L’Ajax, anch’esso sceso in campo con un 4-3-3 (Tiny Hoekstra, Romee Leuchter e Chasity Grant in attacco), ci mette poco a reagire, ma Camelia Ceaser è bravissima ad evitare l’1-1 all’11’ parando con grande abilità un colpo di testa di Hoekstra. Passano due minuti, e la squadra di casa trova il raddoppio sempre con Giacinti, bravissima a sfruttare un gravissimo errore difensivo della squadra olandese. Il 2-0 raffredda la partita, che prosegue poi senza grosse emozioni fino all’intervallo.

Dopo la pausa lunga, arriva subito il 3-0 della Roma con una girata favolosa di Giugliano su assist di Haavi. Per l’Ajax è il colpo del ko: nei restanti minuti la squadra olandese riesce soltanto a colpire una traversa con la subentrata Keukelaar al 66′ (dopo un errore della difesa giallorosa), poi per il resto fa poco e la Roma può dunque gestire comodamente il vantaggio fino al triplice fischio.

Foto: LaPresse