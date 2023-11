Volley, Monza continua a volare in Superlega! Terzo sigillo a Verona, agganciata Piacenza in vetta

Monza ha sconfitto Verona per 3-1 (25-20; 23-25; 25-22; 25-20) nell’anticipo della quinta giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I brianzoli sono riusciti a espugnare la tana del Pala Agsm, infilando la terza vittoria stagionale: dopo i grandi scalpi ottenuti contro Civitanova e Modena, la compagine brianzola continua a volare e aggancia Piacenza al comando della classifica generale (con 9 punti, ma gli emiliani hanno disputato un incontro in meno).

L’avvio di stagione del Vero Volley è da incorniciare, mentre gli scaligeri incappano nel terzo ko di fila e restano provvisoriamente in ottava piazza con quattro punti all’attivo. Prestazione sopra le righe da parte degli schiacciatori Stephen Maar (17 punti, 2 ace, 50% in attacco) e Ran Takahashi (21 punti, 4 muri, 47% in fase offensiva) sotto la regia di Fernando Kreling, che ha sfruttato anche il bomber Arthur Szwarc (9) sostituito da metà del terzo set da Eric Loeppky (12) e i centrali Gabriele Di Martino (10 punti, 3 muri) e Gianluca Galassi (8).

A Verona non sono bastati i 18 punti a testa dell’eccellente Francesco Sani (52% in attacco, 42% in ricezione, 2 muri) e del bomber Amin Esmaeilnezhad (18), in doppia cifra anche il martello Donovan Dzavoronok (12) e il centrale Aleks Grozdanov (12, 4 muri).

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Tommasini