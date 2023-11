Champions League, l’Inter espugna Salisburgo e vola agli ottavi. Napoli sprecone con l’Union Berlino

Ricca serata di Champions League, si è conclusa la quarta giornata della fase a gironi. L’Inter ha battuto il Salisburgo a domicilio per 1-0 grazie al rigore trasformato da Lautaro Martinez all’86mo minuto. I nerazzurri hanno così risposto alla Real Sociedad (vittoriosa per 3-1 contro il Benfica) e si sono qualificati agli ottavi di finale insieme agli spagnoli. Gli uomini di Simone Inzaghi lotteranno ora per il primato nel raggruppamento proprio contro gli iberici, potrebbe risultare lo scontro diretto che tra un mese chiuderà il raggruppamento.

Il Napoli ha sciupato una ghiotta occasione per ipotecare definitivamente la qualificazione agli ottavi di finale. I Campioni d’Italia hanno infatti pareggiato per 1-1 contro l’Union Berlino di fronte al proprio pubblico dello Stadio Diego Armando Maradona: i partenopei sono passati in vantaggio al 39′ con il gol di Politano su invito di Rui, ma i tedeschi sono riusciti a recuperare con il sigillo di Fofana al 52′. Gli azzurri restano comunque al secondo posto nel gruppo C con 7 punti all’attivo, a cinque lunghezze di distacco dal Real Madrid (qualificato agli ottavi) e con quattro punti di margine sul Braga. Il Real Madrid ha surclassato il Braga con un secco 3-0 grazie alle reti di Diaz, Vinicius Junior e Rodrygo.

L’Arsenal ha battuto il Siviglia per 2-0 nel big match di giornata grazie ai sigilli di Trossard al 29′ e Saka al 64′. I Gunners si confermano in testa alla classifica del gruppo B con quattro punti di vantaggio sul PSV Eindhoven e il Lens, dopo che gli olandesi hanno battuto i tedeschi nello scontro diretto per 1-0 (de Jong al 12′).

Il Bayern ha sconfitto il Galatasaray per 2-1 grazie al micidiale uno-due firmato da Kane negli ultimi dieci minuti, inutile il gol di Bakambu in pieno recupero. Quarta vittoria consecutiva per i tedeschi, che si sono qualificati agli ottavi da primi del girone. Il Manchester United è crollato con il Copenhagen per 4-3: la doppietta di Hojlund nei primi 28 minuti lancia gli inglesi, ma Elyonoussi e Goncalves regalano il pareggio ai danesi sul finire del primo tempo; al 69′ il rigore di Fernandez regala il vantaggio ai Red Devils, ma Lerager li riacciuffa e Bardghj opera il sorpasso.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE OGGI

Napoli-Union Berlino 1-1

Real Sociedad-Benfica 3-1

Arsenal-Siviglia 2-0

Bayern Monaco-Galatasaray 2-1

FC Copenhagen-Manchester United 4-3

PSV Eindhoven-Lens 1-0

Real Madrid-Braga 3-0

Salisburgo-Inter 0-1

CLASSIFICHE CHAMPIONS LEAGUE

GRUPPO A: Bayern Monaco 12, Copenhagen 4, Galatasaray 4, Manchester United 3.

GRUPPO B: Arsenal 9, PSV 5, Lens 5, Siviglia 2.

GRUPPO C: Real Madrid 12, Napoli 7, Braga 3, Union Berlino 1.

GRUPPO D: Real Sociedad 10, Inter 10, Salisburgo 3, Benfica 0.

Foto: Lapresse