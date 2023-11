Volley, Milano vince contro il Menen anche in Belgio e continua il percorso in CEV Cup

Partita pazza in Belgio dove l’Allianz Milano prima si porta sul 2-0 garantendosi la qualificazione, poi si fa rimontare i due set prima di vincere al quinto e decisivo contro il Decospan Menen (25-16 25-20 22-25 28-30 15-9). I milanesi si qualificano così per il turno successivo della CEV Cup 2023-2024 di volley maschile, la seconda competizione europea per importanza. Per Matey Kazisky e compagni il prossimo ostacolo sarà uno tra i greci del Paok Thessaloniki e i croati del Mladost.

Tutto facile per almeno i primi due parziali per la squadra di Roberto Piazza, che nel primo set si porta subito sul 5-2 e poi sul 7-4 mettendo in chiaro le cose. Menen che non è mai in grado di reagire e riportare la contesa in parità, con i meneghini che spadroneggiano e continuano ad ampliare il divario con gli avversari arrivando in scioltezza ad aggiudicarsi il secondo set per 25-16.

La musica non cambia nel secondo parziale, con i padroni di casa che trovano il vantaggio per la prima volta questa sera solo sul due a uno per poi subire cinque punti consecutivi griffati Allianz che mettono i milanesi avanti. Milano non si distrae, rintuzza tutti i flebili tentativi dei belgi di avvicinarsi fino ad allungare definitivamente sul 24-14. Piccola reazione d’orgoglio dei padroni di casa che annullano tre set point consecutivi ma sul quarto nulla possono e i meneghini si portano sul 2-0 festeggiando così già l’aritmetica della qualificazione.

Con il pass per il turno successivo in tasca Milano si distrae e si lascia andare con i padroni di casa che vogliono rendere dura la vita alla squadra italiana. Il Menen controlla le operazioni fin dai primi scambi del quarto parziale, salendo sull’11-8 a metà set senza farsi più riprendere. I belgi vanno sul 23-17 con i meneghini che a questo punto provano la rimonta tornando a -2. Risalita che non si completa complice i nervi saldi dei padroni di casa che riescono a vincere il primo parziale di questo doppio confronto con il punteggio di 25-22.

Lotta furibonda anche nel quarto parziale, con una Milano con la testa già ai prossimi impegni e un Decospan Menen che ci tiene a chiudere il suo percorso europeo a testa alta. Si prosegue punto a punto fino all’allungo dei meneghini sul 18-15 che sembra proiettare i titoli di coda al match, ma i padroni di casa rimontano sul 19-19 e si lancia la volata per una conclusione di set punto a punto. I ragazzi di Piazza sprecano quattro match point e il Menen alla terza occasione porta la partita al quinto e decisivo set (30-28).

Tie break che inizia nel segno del Mene e per i milanesi sembra profilarsi una sconfitta quanto mai inattesa. Sul 4-1 per i padroni di casa i giocatori allenati da Piazza tornano finalmente a giocare e si rifiutano di perdere. I meneghini piazzano l’allungo decisivo sul 10-7 e riescono poi a chiudere la contesa per 15-9. Milano che tornerà in campo lunedì 4 dicembre alle 20.00 per il derby lombardo in casa del Monza nel posticipo dell’ottava giornata di Superlega.

Photo LiveMedia/Martina Rampon