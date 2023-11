Volley femminile, Conegliano espugna Resovia e ipoteca i quarti di Champions League. Haak spaziale

Conegliano ha sconfitto il PGE Rysice Resovia per 3-1 (25-15; 25-15; 17-25; 28-26) e ha così conquistato la terza vittoria consecutiva nella Champions League 2023-2024 di volley femminile. Dopo due set letteralmente dominati in lungo e in largo dalle Campionesse d’Italia, la formazione polacca si è ridestata e ha accorciato le distanze imponendosi nella terza frazione. Le padrone di casa si sono issate sul 16-12 nel quarto parziale, ma le Pantere sono riuscite a rimontare e hanno chiuso i conti al quarto match-point avuto a disposizione.

Conegliano ha così allungato in testa alla classifica della Pool D, dove ora svetta con 3 successi (9 punti) contro le 2 vittorie (5 punti) del Resovia. Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno messo una seria ipoteca sul primato nel raggruppamento, che assicura la qualificazione diretta ai quarti di finale senza passare dai playoff. La compagine veneta tornerà in scena nella massima competizione europea il prossimo 5 dicembre per affrontare lo Stoccarda (1 vittoria, 4 punti) di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso.

Prestazione straripante della scatenata opposto Isabelle Haak, che ha messo a segno 28 punti (2 ace) con il 53% in fase offensiva. In spolvero anche le schiacciatrici Khalia Lanier (18 punti, 2 ace, 47% in attacco) e Kelsey Robinson (11 punti). La regista Madison Bugg (Joanna Wolosz è subentrata soltanto per alcuni scambi nel terzo e nel quarto set) ha sfruttato anche le centrali Robin De Kruijf (9 punti, 2 muri) e Sarah Fahr (6 punti, 2 muri), il libero Monica De Gennaro ha ricevuto con il 78% di positiva. Al Resovia non sono bastate Gabriela Orvosova (15 punti), Amanda Coneo (14) e Ann Kalandadze (15).

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo