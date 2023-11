Volley femminile, Velasco provoca lo scontro tra Federazione e Busto Arsizio? “Vogliamo il doppio incarico”

Nella giornata di ieri la Federazione Italiana Pallavolo ha annunciato ufficialmente di aver scelto Julio Velasco come nuovo Commissario Tecnico della Nazionale femminile. Una notizia nell’aria ormai da alcune settimane e confermata ieri direttamente dalla Fipav, con il presidente federale Giuseppe Manfredi che ha dichiarato: “Siamo molto contenti che Julio abbia accettato la nostra proposta. Siamo convinti che affidare la nazionale femminile a un tecnico del suo spessore sia in questo momento la scelta migliore. Ci sono tutti i presupposti affinché questo nuovo percorso possa regalarci soddisfazioni, sicuramente porterà un contributo importante, come è sempre stato, alla causa azzurra”.

Il 71enne nativo di La Plata, ingaggiato la scorsa estate da Busto Arsizio, eserciterebbe una clausola nel suo contratto triennale con il club lombardo che prevede la rescissione in caso di chiamata da parte della Nazionale. Il leggendario allenatore argentino andrà avanti quindi con il suo incarico fino al 31 dicembre per poi tornare alla guida tecnica dell’Italvolley femminile dopo 25 anni a partire dal 1° gennaio 2024. La reazione della società varesina però non si è fatta attendere, tramite un comunicato emesso nella serata di ieri.

“UYBA Volley Busto Arsizio apprende oggi pomeriggio dal web del conferimento al proprio coach Julio Velasco dell’incarico di allenatore della nazionale seniores a partire dal primo gennaio 2024. La società biancorossa prende atto di quanto comunicato dalla Fipav e dal suo presidente e non può che congratularsi con il proprio coach per l’importante chiamata”, si legge nella nota della squadra biancorossa.

“Al tempo stesso UYBA Volley Busto Arsizio attende successivi sviluppi, in primis le decisioni del Consiglio di Lega di domani (oggi, ndr), nel quale le società consorziate voteranno per il doppio incarico, per definire in maniera esatta il ruolo di Julio Velasco all’interno del club dal primo di gennaio in avanti”. Busto Arsizio spinge dunque per il doppio incarico, non previsto però dalla Federazione italiana. Allo stato attuale, in attesa di un’apertura della Fipav su questo aspetto, la società lombarda dovrà trovare un nuovo allenatore per il 2024.

Foto: LiveMedia/Valerio Origo