Julio Velasco nominato CT dell’Italia di volley femminile. Il Guru torna in cattedra: missione Olimpiadi 2024

Julio Velasco è stato ufficialmente nominato CT della Nazionale Italiana di volley femminile. Il Guru assoluto della pallavolo internazionale, capace di guidare la Generazione di Fenomeni verso la conquista di due titoli iridati (1990 e 1994), ha ricevuto l’incarico di Commissario Tecnico e succede così a Davide Mazzanti. L’allenatore di La Plata, che fino ad agosto era stato DT delle Nazionali giovanili maschili, avrà il compito di guidare le azzurre alle Olimpiadi di Parigi 2024 (la qualificazione dovrà essere acciuffata attraverso il ranking FIVB, anche se la situazione attuale è di assoluta tranquillità).

Il 71enne, che sta attualmente allenando Busto Arsizio in Serie A1 (domenica scorsa ha conquistato la prima vittoria stagionale, tra l’altro schierando un sestetto interamente italiano), verrà ufficialmente presentato martedì 21 novembre alle ore 14.00 presso il Centro Federale Pavesi di Milano: prima di allora non rilascerà interviste e dichiarazioni sull’argomento. Julio Velasco era ormai da un paio di mesi il candidato in pectore alla panchina tricolore, dopo i fallimentari Europei (quarto posto) e il mancato pass olimpico attraverso il torneo di Lodz.

La gestione di Davide Mazzanti, che ha comunque conquistato un argento e un bronzo ai Mondiali, era giunta al capolinea soprattutto per non essere riuscito a tenere sotto il suo controllo il gruppo, per la discutibile gestione di Paola Egonu (riserva durante l’ultima rassegna continentale) e per non avere convocato diverse veterane durante l’ultima estate (su tutte Monica De Gennaro, Caterina Bosetti, Cristina Chirichella). Il Guru, che entrerà ufficialmente in carica a partire dal 1° gennaio, avrà il compito di rinsaldare la spogliatoio, convocare tutte le atlete più meritevoli e mandare in campo il sestetto migliore con l’obiettivo di fare saltare il banco ai Giochi.

Nel palmares di Julio Velasco, da CT di Nazionali, figurano i due Mondiali già citati, tre Europei (1989, 1993, 1995), cinque World League (1990, 1991, 1992, 1994, 1995) e l’argento delle Olimpiadi di Atlanta 1996, quando gli azzurri si inchinarono all’Olanda in una drammatica finale. La maledizione dell’oro a cinque cerchi continua da allora e a 71 anni avrà una nuova chance per entrare ancora di più nell’empireo dei grandi della pallavolo. Julio Velasco aveva guidato l’Italia femminile nel 1997-1998, ma senza ottenere grandi risultati: quella fu la sua unica incursione nel settore in rosa prima di quest’anno, quando ha accettato l’offerta di Busto Arsizio e ora quella della Nazionale.

Resta il discorso del doppio incarico, su cui la Federazione è stata inamovibile nel recente passato: il tecnico dovrà lasciare la panchina di Busto Arsizio subito dopo Natale. Julio Velasco torna a seguire una Nazionale dopo le esperienze avute con Italia (1989-1996 al maschile), Spagna (2008-2001), Iran (2011-2014) e Argentina (2014-2018). Il Presidente Giuseppe Manfredi ha dichiarato: “Siamo molto contenti che Julio abbia accettato la nostra proposta. Siamo convinti che affidare la nazionale femminile a un tecnico del suo spessore sia in questo momento la scelta migliore. Ci sono tutti i presupposti affinché questo nuovo percorso possa regalarci soddisfazioni, sicuramente porterà un contributo importante, come è sempre stato, alla causa azzurra“.

