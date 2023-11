Volley femminile, Velasco e il doppio incarico Busto Arsizio-Italia: la Lega vota a favore, ma la Federazione...

Julio Velasco ha ricevuto l’incarico come CT della Nazionale Italiana di volley femminile e coprirà il ruolo a partire dal 1° gennaio. Il Guru della pallavolo internazionale, capace di guidare la Generazione dei Fenomeni verso la conquista di due Mondiali (1990 e 1994), è attualmente l’allenatore di Busto Arsizio e dovrà lasciare la panchina delle Farfalle. Una mossa che non ha trovato il favore della società lombarda, che ha fatto sentire la propria voce nell’Assembla di Lega svoltasi oggi a Bologna.

Le società consorziate hanno confermato in maggioranza (due astenuti) le proprie norme vigenti, che non prevedono il divieto di doppio incarico. La Federazione non prevede però che un proprio CT sia contestualmente alla guida di un club e dunque dal 1° gennaio non potrà più supportare la formazione bustocca. La votazione odierna è stata nei fatti fine a se stessa: verosimilmente non muterà nulla, il doppio incarico non è contemplato e Julio Velasco sarà esclusivamente a disposizione della Nazionale con l’inizio del nuovo anno verso le Olimpiadi di Parigi 2024. Il 71enne ha fatto valere la causola contrattuale che gli permetteva di liberarsi in caso di chiamata della Nazionale e Busto Arsizio dovrà inevitabilmente cercare un nuovo allenatore in questi due mesi scarsi. Salvo mutamenti improvvisi e inattesi nelle prossime settimane…

Mauro Fabris, Presidente della Lega Volley Femminile, ha dichiarato: “Noi vogliamo una Nazionale vincente. Le Azzurre giocano tutte nella nostra Serie A. La crescita del movimento di vertice dipende anche dai risultati della Nazionale. E la nostra Serie A è stata sinora l’unica realtà al mondo in cui ha giocato una squadra, il Club Italia, espressione della Federazione Nazionale, concepita per far crescere le giovani promesse in un Campionato competitivo. Continueremo ovviamente a sostenere al massimo le nostre Nazionali. Riguardo alla decisione di ieri della FIPAV, assunta alla vigilia della nostra riunione odierna, di indicare Julio Velasco, quale allenatore della Nazionale seniores, non possiamo che apprezzare tale scelta di chiamare un grande della storia della pallavolo mondiale a guidare le azzurre verso le Olimpiadi per provare a raggiungere i successi che ancora ci mancano. Sul tema, la nostra Assemblea si è espressa confermando le norme di Lega vigenti, che non prevedono alcun divieto al cosiddetto doppio incarico“.

Giuseppe Pirola, Presidente della UYBA Busto Arsizio, ha commentato: “Per me era necessaria una verifica all’interno del consorzio su quanto già concordato riguardo il doppio incarico. Questa conferma praticamente a pieni voti è il primo passo per portare la Federazione ad un ragionamento per noi, come UYBA Volley, molto importante. Abbiamo investito su un grande allenatore con la consapevolezza che in futuro sarebbe potuto diventare coach della Nazionale, però non fargli terminare neanche la prima regular season credo che sia un peccato per tutti: per la squadra costruita sulle giovani da lui scelte, per la Federazione e anche per l’allenatore che crede tantissimo nel progetto iniziato a Busto Arsizio. Sono giorni un po’ più complicati per noi, ma dopo questa votazione mi sento più sollevato e orgoglioso di far parte di un consorzio che anche oggi ha dimostrato di sostenere le sue associate, soprattutto in momenti di difficoltà”.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo