Volley femminile, Scandicci surclassa Trento e torna a vincere in Serie A1. Antropova e Zhu Ting a riposo

Scandicci ha surclassato Trento con un secco 3-0 (25-16; 25-16; 25-18) nell’anticipo della sesta giornata della Serie A1 di volley femminile. La formazione toscana ha prontamente rialzato la testa dopo la sconfitta maturata nel big match contro Conegliano e ha conquistato la quarta vittoria stagionale, issandosi provvisoriamente al secondo posto in classifica generale con 13 punti e a due lunghezze di distacco dalla capolista Novara. Va ricordiamo che domani Conegliano e Milano, che sono rispettivamente seconda (12 punti) e terza (11) con solo quattro incontri disputati, si incroceranno nello scontro diretto del Mediolanum Forum.

Ekaterina Antropova aveva saltato l’incrocio infrasettimanale con le Pantere a causa di un problema muscolare accusato poco prima dell’incontro e l’opposto non è scesa in campo nemmeno per il match odierno. A riposo anche l’altra stella Zhu Ting, mentre a mettersi maggiormente in luce sotto la regia di Maja Ognjenovic sono state Francesca Villani (14 punti, 3 muri), Lindsey Ora Ruddins (12 punti, 2 muri) e Britt Herbots (10 punti), in grande spolvero anche le centrali Haleigh Washington (13 punti, 3 muri) e Linda Nwakalor (7 punti, 6 muri!).

Trento incappa nella sesta sconfitta consecutiva e resta all’ultimo posto con 0 punti all’attivo. Tra le fila delle padrone di casa si sono distinte soprattutto Carly Dehoog (10 punti ), Yana Shcherban (8) e Francesca Michieletto (6). Le dolomitiche torneranno in campo sabato 11 novembre (ore 15.30) per affrontare Cuneo, mentre Scandicci incrocerà Vallefoglia tra otto giorni ma prima sarà chiamata all’esordio stagionale in Champions League (mercoledì 8 novembre alle ore 20.00) contro il Maritsa Plovdiv.

Foto: Photo LiveMedia/Sara Esposito