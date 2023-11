Volley femminile, Scandicci e Conegliano volano in Champions League: seconda vittoria e primato nei gironi

Grande serata per le squadre italiane nella seconda giornata della fase a gruppo della CEV Champions League 2024 di volley femminile. Dopo la splendida vittoria di ieri di Milano, arriva l’en plein azzurro con i successi in trasferta di Conegliano e Scandicci. La Savino del Bene ha avuto vita facile sul campo delle magiare del Vasas Obuda Budapest chiudendo la contesa con un rotondo 3-0 (25-18 25-18 25-22); mentre le Pantere si sono imposte in casa dell’ostico Allianz MTV Stoccarda per 3-1 (21-25 25-19 25-20 2518).

BUDAPEST-SCANDICCI

Scandicci parte leggermente contratta in Ungheria ma ci mette poco a sciogliersi e a mettere in mostra una pallavolo di altissimo livello. Dopo un inizio di set in cui i cambi palla arrivano piuttosto agilmente, la Savino Del Bene alza il rendimento in fase break e un ace di una buonissima Ekaterina Antropova porta la squadra italiana sul 16-12 costringendo le padrone di casa a fermare il gioco. Una devastante Carol a muro e al servizio, unita ad una distribuzione perfetta di Maja Ognjenovic regalano il primo set alle ragazze di Barbolini (25-18).

In apertura di secondo parziale Kata Torok con un grande giro dai 9 metri porta il Vasas sul 4-0 prima che la solita Antropova sblocchi Scandicci. Budapest che però trova ritmo e prova a fare gara di testa salendo 11-6 con il mani out do Torok. Rispondono le ragazze di Barbolini che con quattro punti consecutivi dell’opposta azzurra rientrano nel set. Antropova è infrenabile, Ognjenovic fa la voce grossa a muro e Scandicci vola via sul 19-15. La Savino del Bene non si volta più indietro ed incamera anche la seconda partita per 25-18 con il muro della solita scatenata Antropova.

Ad avvio terzo set la superiorità in tutti i fondamentali è netta per le toscane, che hanno già 11 muri a referto contro i 0 delle avversarie. L’unica nota leggermente negativa per Barbolini fino ad ora è Britt Herbots, che prova a scuotersi scaricando in diagonale il primo di quattro punti consecutivi per Scandicci che allunga fino al 12-8. Vasas che prova l’ultima reazione d’orgoglio tornando sul -1 (18-17) ma Antropova e compagne sono troppo centrate questa sera e con l’errore in battuta della compagine magiara calano i titoli di coda alla partita (25-22).

La Savino del Bene Scandicci raccoglie così un netto successo in trasferta issandosi al comando del gruppo B in attesa del match dell’Eczacibasi. Toscane superiori dal primo all’ultimo minuto, con una Antropova mastodontica da 28 punti (5 muri e 2 ace) e Ognjenovic che ha mostrato tutta la sua classe. Per la squadra di Barbolini in doppia cifra anche la centrale Haleigh Washington che mette a referto 10 punti, mentre si ferma a 9 Carol (4 muri e 1 ace). Una prestazione d’autorità per Scandicci che lancia un segnale chiaro che quest’anno in Europa tutti dovranno sudare alacremente per batterla.

STOCCARDA-CONEGLIANO

Primo set molto difficile le Pantere, che faticano tanto in ricezione e di conseguenza a chiudere subito il punto. Agli albori della partita la squadra di Santarelli grazie all’efficacia del servizio e a tre ace ravvicinati prova a rimanere a contatto con le tedesche. Stoccarda che alza l’incisività in battuta e piazza il primo allungo con un pallonetto di Krystal Rivers per salire sul 14-12. L’opposta statunitense è scatenata è con l’ennesimo punto del suo primo set ai limiti della perfezione regala 5 set point alle padrone di casa; inutile il muro di Kelsey Robinson-Cook poiché nell’azione successiva un’invasione aerea di Joanna Wolosz consegna il primo parziale all’Allianz MTV Stoccarda (25-22).

Conegliano reagisce in avvio di secondo set e con il muro di Robin De Krjif seguito dall’ace di Sara Fahr scava subito un solco di tre punti (5-2) con la compagine teutonica. Le Pantere ampliano il vantaggio con la pipe di Isabelle Haak e un altro ace di Robinson-Cook (16-12). Un attacco vincente da zona 4 e un punto diretto dai 9 metri di Kathryn Plummer lanciano l’Imoco verso la chiusura del set che con la diagonale vincente di Haak (25-19) arriva e riporta tutto in parità. Lo Stoccarda però non esce affatto dal match e continua a difendere tantissimo, qualche crepa in battuta per le tedesche arriva e con l’opposta svedese la schiacciatrice statunitense la squadra di Santarelli allunga sul +2 (11-9). Le venete tornano a giocare la pallavolo fluida ed efficace mostrata in tutta la stagione e nonostante qualche patema nel finale con il muro di Robinson-Cook vincono meritatamente 25-20 il terzo parziale e si portano sul 2-1.

Ad inizio terzo set regna l’equilibrio, con lo Stoccarda che si gioca il tutto e per tutto e Conegliano decisa a chiudere rapidamente i conti. Sul 10-8 per le Pantere torna in battuta Plummer che con due bordate consecutiva manda la squadra di Santarelli sul +4. Non c’è più niente da fare per le padrone di casa e da questo momento è un monologo delle venete che vincono anche il quarto parziale per 25-18 sull’attacco vincente da zona 4 di Robinson-Cook. Secondo successo su due partite disputate per Conegliano in Champions che conserva ancora una volta l’imbattibilità stagionale, per una squadra con il vento in poppa e che sembra difficile da poter fermare.

E’ l’esordio europeo delle big per l’Imoco e ci hanno messo un set e mezzo per carburare prima di sprigionare tutta la loro potenza. Impressionanti i numeri delle Pantere: 56 attacchi vincenti, 6 muri e ben 12 ace. Wolosz si affida soprattutto a tre attaccanti: Plummer, Robinson-Cook e Haak che non tradiscono le aspettative. Le due laterali americane mettono a referto rispettivamente 16 e 21 punti (top-scorer) mentre l’opposta svedese stampa a terra 19 palloni. Al centro per le pantere la migliore è Sarah Fahr che condisce le sue nove marcature con 2 muri e 3 ace. Non basta allo Stoccarda un’eccezionale Rivers da 20 punti siglati.

Photo LiveMedia/Valerio Origo