Volley femminile, Novara-Milano piatto forte di un weekend stuzzicante

Dopo una settimana in cui sono entrate nel vivo le competizioni europee siamo già con il weekend alle porte. Ci si rituffa sul campionato di Serie A1 e in programma c’è la settima giornata del girone d’andata della regular season 2023-24. I giorni dedicate alle manifestazioni continentali sono andati alla grande, con tutte le squadre italiane impegnate che hanno portato a casa il bottino pieno e tornano a concentrarsi sul campionato casalingo con rinnovata fiducia.

Dopo la sbornia del Mediolanum Forum con la partita da record di spettatori per la pallavolo femminile un altro big match è in programma domenica alle 15.45, quando l’Allianz Vero Volley Milano andrà a far visita alla capolista Igor Gorgonzola Novara. Questa è la bellezza della nostra Serie A1, non fai in tempo a digerire una partita storica che in arrivo c’è subito un altro scontro ad alta classifica che può ridisegnare gli equilibri e garantirci uno spettacolo di primo livello. Bernardi ha fatto riposare tutte le big di Novara nell’impegno europeo, mentre Gaspari ha ritrovato una straordinaria Paola Egonu dopo qualche acciacco fisico delle ultime settimane. E’ il primo scontro diretto per Novara, mentre Milano ha vinto contro Scandicci e perso contro Conegliano.

Gli anticipi del sabato saranno due. La settima giornata sarà aperta dall’Itas Trentino, unica squadra ancora a secco di vittorie, che si vuole sbloccare davanti al proprio pubblico contro Cuneo (15.30). Le ragazze di Massimo Bellano navigano a metà classifica a ridosso della zona play off e vengono dalla sconfitta nel derby contro Novara, dopo che in stagione avevano perso anche con Conegliano e Vallefoglia; le piemontesi in questo avvio hanno dimostrato grande carattere riuscendo a rimontare e ad imporsi al quinto e decisivo set sia contro Pinerolo che contro Bergamo. Volley Bergamo che sarà protagonista del match del sabato delle 18.00, quando in Lombardia arriverà una Chieri galvanizzata dal quinto posto in classifica ma anche con la testa al doppio confronto in CEV Cup contro le svizzere del Dudingen.

Trittico di partite in programma domenica alle 17: Casalmaggiore-Busto Arsizio, Conegliano-Firenze e Pinerolo-Roma. Sarà la prima uscita da commissario tecnico della nazionale italiana femminile per Julio Velasco, che contro la Trasportipesanti Casalmaggiore cerca continuità con la sua Busto Arsizio dopo il primo successo messo a referto settimana scorsa. Tra le fila di Conegliano sono pronte a riprendersi il campo Isabelle Haak e Joanna Wolosz, dopo aver assistito al debutto in Champions quasi sempre in panchina. Le Pantere, ancora imbattute, aspettano al Palaverde una Firenze in piena lotta per un posto ai play-off che viene dal brutto passo falso contro Casalmaggiore.

Si annuncia grande battaglia e grande equilibrio nell’ultima partita in programma alle 17.00, quando Roma Volley Club farà visita a Wash4Green Pinerolo per un incrocio molto importante per le zone di media classifica. Settima giornata che sarà chiusa dalla Savino Del Bene Scandicci, che aspetta una Vallefoglia in difficoltà dopo un inizio che aveva fatto sognare. Per le ragazze di Barbolini, dopo aver perso i big match contro Scandicci e Conegliano, vogliono continuare a correre in campionato ma dando un occhio anche alla delicata trasferta europea in casa del Vasas.

