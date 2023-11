Hockey ghiaccio, nella serata di ICE League vince ancora Bolzano, cadono Asiago e Val Pusteria

Nella serata di ICE Hockey League, Bolzano prosegue nella sua striscia di successi andando a vincere con il punteggio di 2-0 sul ghiaccio dei Graz99ers. Reti di Frank dopo 6:51 e Gazley dopo 38:40. Cade, invece, Asiago in casa dell’HCI Innsbruck con il punteggio di 5-4. I padroni di casa salgono subito sul 3-0, quindi gli italiani accorciano in chiusura di prima frazione con Gennaro al 18:27.

Asiago prosegue con Rapuzzi al 26:29, quindi 3-3 di Marchetti al 37:10. Gazzola va sul 4-3 al 48:13, prima che Green pareggi i conti al 51:16. Il match va ai supplementari con lo stesso Green che fissa il 5-4 dopo 2:43.

Sconfitta anche per Val Pusteria 6-3 in casa dell’HK Olimpija Lubiana. Gli sloveni volano sul 4-0 a metà di secondo periodo, quindi Kasastul, Hannoun e Akeson accorciano sul 4-3 al 36:55. Nel finale di incontro i padroni di casa vanno a segno con Zajc e Kapel per il 6-3 finale. Negli altri incontri, i Red Bull Salisburgo piegano 2-1 i Black Wings Linz, quindi Fehervar supera 4-2 Vienna, mentre Klagenfurt stende 4-2 Villach.

CLASSIFICA ICE LEAGUE 2023-2024

1 EC Red Bull Salzburg 18 11 2 3 2 55 34 +21 41

2 Hydro Fehervar AV 19 18 12 5 1 0 65 46 +19 38

3 EC iDM Wärmepumpen VSV 18 10 4 3 1 62 48 +14 37

4 Steinbach Black Wings Linz 19 9 4 2 4 61 42 +19 35

5 EC-KAC 19 9 6 2 2 61 47 +14 33

6 HC Pustertal Wölfe 19 9 7 1 2 59 50 +9 31

7 HCB Südtirol Alperia 19 8 9 2 0 45 46 -1 28

8 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 17 6 6 3 2 44 45 -1 26

9 BEMER Pioneers Vorarlberg 18 7 9 1 1 58 59 -1 24

10 HK SZ Olimpija 19 6 10 1 2 50 57 -7 22

11 Migross Supermercati Asiago Hockey 18 4 9 1 4 36 59 -23 18

12 spusu Vienna Capitals 18 3 11 3 1 43 68 -25 16

13 Moser Medical Graz99ers 18 1 13 1 3 25 63 -38 8

Foto: Vanna Antonello