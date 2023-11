LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 86-79, Eurolega basket in DIRETTA: il derby è delle V Nere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.27 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

22.25 E’ della Virtus Bologna di Luca Banchi il primo euroderby italiano della stagione. All’Olimpia Milano di Ettore Messina non bastano i 21 punti di Shavon Shields (top-scorer). Per la Segafredo, che torna alla vittoria restando aggrappata alla parte alta della classifica, il migliore è Iffe Lundberg con 19.

FINISCE QUI! IL DERBY E’ DELLA VIRTUS!

86-79 Liberi di Lundberg.

84-79 TRIPLA DI LUNDBERG!

81-79 TRIPLA DI SHIELDS! Time out che arriva dalla panchina della Virtus Bologna. Sarà un finale al cardiopalma come del resto l’intero match.

81-76 Piazzato di Lundberg.

79-76 TRIPLA di Mirotic, Milano è ancora aggrappata a Bologna, 1’36” da giocare.

79-73 Dunston si appoggia al vetro in penetrazione.

77-73 Ancora Voigtmann a tenere accesa la fiamma dell’Olimpia,

77-71 Liberi di Voigtmann ad accorciare.

Non entra il libero supplementare ma a 3’06” dal termine il georgiano ha indirizzato il derby verso Bologna.

77-68 SHENGELIA! Canestro con fallo di Melli, potenziale gioco da tre.

Time out che arriva dalla panchina dell’Olimpia Milano.

75-68 LUNDBERG DA TRE!

72-68 TRIPLA DI SHIELDS!

72-65 Lundberg si prende la linea di fondo.

70-65 Due liberi di Mirotic.

70-63 Dentro il libero aggiuntivo.

69-63 LUNDBERG! Canestro con fallo subìto, potenziale gioco da tre.

67-63 Dunston permette alla Virtus di allungare.

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO!

FINISCE IL TERZO QUARTO!

65-63 Penetrazione di Shengelia che si appoggia al tabellone.

63-63 1/2 per lo statunitense naturalizzato danese.

Viaggio in lunetta per Shavon Shields.

63-62 TRIPLA DI ABASS! 50″ per chiudere il terzo quarto.

60-62 SHIELDS DA TRE! Gran risposta della squadra di Ettore Messina.

60-59 RISPONDE MIROTIC! Che partita alla Segafredo Arena!

60-56 HACKETT DALL’ANGOLO!

57-56 Melli con un piazzato complicato da centro area.

57-54 SCHIACCIATA A DUE MANI DI SHENGELIA! 4’27” da giocare nel terzo quarto, 1-3 i falli.

55-54 TRIPLA DI DANIEL HACKETT!

52-54 2/2 per l’ex CSKA Mosca e Siena.

Hackett si butta dentro e subisce il fallo da Voigtmann che lo manda in lunetta.

50-54 Voigtmann riporta l’Olimpia oltre il singolo possesso di vantaggio, time out Virtus.

50-52 TRIPLA DI MELLI!

50-49 Dentro il libero supplementare, 6’34” da giocare nel terzo quarto, 1-2 i falli.

49-49 SHENGELIA! Il georgiano si prende la linea di fondo, segna e subisce fallo da Melli, potenziale gioco da tre.

47-49 TRIPLA DI LO DALL’ANGOLO!

47-46 Penetrazione di Hackett, l’ex di serata permette a Bologna di rimettere la testa avanti.

45-46 Mirotic per il parziale aperto di 6-0 che riporta avanti Milano.

45-44 Ancora Voigtmann, Milano a -1.

45-42 Voigtmann appoggia al vetro i primi due punti della ripresa.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

21.18 21-26 e 24-14 i parziali di un primo tempo al termine del quale la Virtus Bologna di Luca Banchi va al riposo con cinque punti di vantaggio sull’Olimpia Milano di Ettore Messina. A tra poco per il racconto del secondo tempo del primo euroderby italiano della stagione su OA Sport.

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

45-40 Due liberi di Lundberg, massimo vantaggio Virtus, 48″ sul cronometro.

43-40 ANCORA ABASS! ANCORA DA TRE! Primo vantaggio in partita per la Virtus Bologna.

40-40 TRIPLA DI ABASS!

37-40 Lo chiude la transizione dell’Olimpia ed entra in doppia cifra.

37-38 Anche Tonut si iscrive al tabellino del match.

35-38 TRIPLA DI LO!

35-35 Shengelia va ad appoggiare la nuova parità con 3’17” sul cronometro del secondo quarto.

33-35 Penetrazione di Shields che raggiunge la doppia cifra in serata.

33-33 SCHIACCIATA DI DOBRIC! E’ parità a 4’16” dal termine del primo tempo.

31-33 Ancora Dobric.

29-33 TRIPLA DI LO IN USCITA DAL TIME OUT!

29-30 Dobric dopo il rimbalzo offensivo porta la Virtus a -1, time out che arriva dalla panchina dell’Olimpia Milano.

27-30 Piazzato di Smith.

25-30 Semi-gancio mancino di Nikola Mirotic.

25-28 Piazzato di Abass.

23-28 Hines si appoggia al tabellone.

23-26 Dobric riporta la Virtus a -3.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

21-26 1/2 Hines.

Viaggio in lunetta per Kyle Hines con 2″ sul cronometro del primo quarto.

21-25 Cacok si iscrive al tabellino del match con un libero.

20-25 2/2 Hines in lunetta.

20-23 TRIPLA DI ABASS!

17-23 Coast to coast di Hines per il +6 Olimpia.

17-21 Un libero di Hines, la Virtus ha esaurito il bonus con 1’06” da giocare nel primo quarto, due falli di squadra commessi da Milano.

17-20 Piazzato di Belinelli.

15-20 Dentro il libero aggiuntivo.

15-19 SHIELDS! Canestro con fallo subìto da Dunston, potenziale gioco da tre.

15-17 Cordinier si butta dentro di dinamismo e si appoggia al tabellone.

13-17 TRIPLA DI SHIELDS!

13-14 BELINELLI DA TRE! 3’55” per chiudere il primo quarto, 2-1 la situazione falli.

10-14 Lo alza la parabola nel pitturato chiudendo il contropiede di Milano.

10-12 RISPONDE CORDINIER DALL’ALTRA PARTE! Ma che partita stiamo vedendo fino a qui.

7-12 TRIPLA DI MELLI! Massimo vantaggio Milano.

7-9 Piazzato di Cordinier.

5-9 SCHIACCIATA DI MELLI! 6’27” da giocare nel primo quarto, 2-0 i falli.

5-7 Cordinier replica lo spagnolo.

3-7 Mirotic parte e si prende la linea di fondo.

3-5 RISPONDE BELINELLI! Il derby si è già acceso.

0-5 TRIPLA di Shields sulla transizione.

0-2 I primi due punti della partita sono di Nikola Mirotic.

SI PARTE!

20.28 I QUINTETTI, VIRTUS BOLOGNA: Cordinier, Belinelli, Hackett, Shengelia, Dunston; OLIMPIA MILANO: Lo, Melli, Shields. Mirotic, Voigtmann.

20.25 Squadre in campo, cinque minuti alla palla a due, e allora restate su OA Sport, per vivere le emozioni che speriamo possa regalarci il primo euroderby della stagione.

20.20 5-2 il record attuale della Virtus Bologna, 2-5 invece quello dell’Olimpia Milano.

20.15 Presentazione delle squadre in corso.

20.10 Va in scena il primo derby italiano in Europa della stagione alla “Segafredo Arena” di Bologna dove le squadre stanno effettuando il riscaldamento.

20.05 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Olimpia Milano, ottava giornata di andata della regular season di Eurolega.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Olimpia Milano, match valido per l’ottava giornata di andata della regular season di Eurolega. Si gioca il primo derby italiano della stagione alla Segafredo Arena di Bologna.

E’ stata una partenza antitetica per le due rappresentati italiane nella massima competizione continentale cestistica per club, 5-2 il record della Virtus Bologna, reduce però dalla pesante sconfitta in trasferta con il Real Madrid (100-74), 2-5 invece il rullino di marcia attuale dell’Olimpia Milano, riuscita però a tornare alla vittoria nell’ultimo turno con un netto 83-52 al Forum con il Valencia.

La Segafredo di coach Luca Banchi, subentrato in corsa a Sergio Scariolo, occupa attualmente il quinto posto della classifica alle spalle di Barcellona, Real Madrid, Fenerbahce e Monaco, l’Olimpia Milano di Ettore Messina ha invece abbandonato l’ultima piazza salendo in quattordicesima posizione ad una sola vittoria dalla zona playoff, chiusa attualmente dall’Olympiakos con un record di 3-4.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Olimpia Milano, ottava giornata di andata della regular season di Eurolega 2023-2024. Alla Segafredo Arena di Bologna si gioca il primo derby italiano della stagione europea, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 20.00, mezz’ora prima della palla a due del match.

