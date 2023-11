Volley femminile, le migliori italiane della 8° giornata di A1. Lubian stratosferica, Egonu e Antropova non perdono un colpo

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 8ª GIORNATA DI SERIE A1 FEMMINILE

ELENA PERINELLI: Non basta la bella prova della schiacciatrice a regalare la vittoria a Casalmaggiore. Resta una prestazione super con 25 punti, il 75% di positività in ricezione, il 54% in attacco, 2 ace e un muro.

GIULIA MELLI: Sfrutta al meglio la possibilità di tornare a giocare titolare in A1 ed è fra le grandi protagoniste dell’impresa di Roma con 19 punti all’attivo, il 69% in ricezione, il 47% in attacco, un muro e un ace.

PAOLA EGONU: Una super partita contro Pinerolo per l’opposta di Milano che in tre set accumula 29 punti con il 65% in attacco, 4 ace e un muro.

CATERINA BOSETTI: Anche in un match dove viene poco sollecitata in attacco, trova il modo di mettere in campo quei particolari che fanno la differenza: 7 punti con il 46% in attacco ma il 67% in ricezione e un muro.

ANNA ADELUSI: Non bastano i suoi 25 punti a Cuneo per strappare almeno un punto a Scandicci, però cresce di partita in partita l’opposta delle piemontesi che mette a più riprese in difficoltà una delle big del torneo. Chiude con il 44% migliorabile in attacco e un muro.

EKATERINA ANTROPOVA: A tratti devastante a Cuneo. Chiude in parità la sfida con Adelusi mettendo a segno 25 punti con il 51% in attacco e due muri.

MARINA LUBIAN: Partita stratosferica della centrale azzurra a Bergamo. Chiude con 11 punti in tre set, l’88% in attacco, un muro e tre ace per ristabilire le gerarchie nella squadra veneta.

