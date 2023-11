Basket, i miglior italiani dell’ottava giornata di Serie A. Andrea Pecchia sfiora la tripla doppia, Davide Alviti trascina Trento. Bene anche Zanotti e Bortolani

Sabato e domenica di grande basket in Serie A con l’ottava giornata della regular season 2023-2024. In attesa del posticipo di questa sera la tra Virtus Bologna e la Germani Brescia andiamo a fare insieme una carrellata dei migliori italiani di quest’ultimo turno, con i portacolori azzurri spesso decisivi per le squadre in cui militano.

Nell’unico anticipo del sabato sera la Dolomiti Energia Trentino vince contro la Happy Casa Brindisi (81-71) grazie a 21 punti di un Davide Alviti in grande forma ed 11 punti di Mattia Udom. Nel lunch match di domenica l’Estra Pistoia sorprende la Dinamo Sassari (68-63), dove Lorenzo Saccaggi mette a referto 3 punti – 5 punti, invece, per Stefano Gentile tra gli ospiti. La GeVi Napoli espugna il PalaVerde contro la Nutribullet Treviso (76-79) con 7 punti di Alessandro Lever, mentre per i veneti non bastano i 20 punti e 9 rimbalzi di un mai domo Andrea Mezzanotte. L’Openjobmetis Varese conferma il fattore campo contro la Givova Scafati (94-93) grazie ai 16 punti di un sempre efficace Davide Moretti, mentre per i campani non basta la doppia doppia di Alessandro Gentile (19 punti e 10 rimbalzi) a ribaltare il risultato.

Anche la Bertram Tortona fa la voce grossa in trasferta contro l’Unahotels Reggio Emilia (77-90), con Leonardo Candi e Tommaso Baldasso che trascinano i piemontesi grazie ai 12 punti equamente divisi – 6 punti ciascuno per Lorenzo Uglietti e Michele Vitali tra le fila dei reggiani. Prova di forza per l’Olimpia Milano contro l’Umana Reyer Venezia (95-72) con Giordano Bortolani che va in doppia cifra (10 punti), mentre per gli oro-granata 7 punti di Andrea De Nicolao ed Amedeo Tessitori. Nell’ultima sfida della domenica la Vanoli Cremona prevale nettamente sulla Carpegna Prosciutto Pesaro (96-69) grazie ai 17 punti di Simone Zanotti e soprattutto alla tripla doppia sfiorata da Andrea Pecchia (9 punti, 9 rimbalzi ed 8 assist), mentre per la Vuelle 10 punti di Matteo Tambone e Leonardo Toté e 9 di Riccardo Visconti.

