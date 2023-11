Basket femminile, le migliori italiane dell’ottava giornata di A1. Carangelo decisiva, Consolini e Conte sugli scudi

Si è disputata tra venerdì sera e l’intera domenica l’ottava giornata della Serie A 2023-2024 di basket femminile. Come in ogni fine settimana si sono disputate sei partite (ha riposato il Sesto San Giovanni) e sono scese in campo diverse giocatrici italiane: andiamo a scoprire le migliori di questo turno.

Nell’anticipo del venerdì sera Schio ha battuto nettamente Faenza per 82-55. Lo ha fatto soprattutto grazie alle giocatrici straniere, ma anche l’italiana Giorgia Sottana ha dato un buonissimo contributo con 8 punti, 6 assist e 2 rimbalzi. Da segnalare poi anche i 7 punti di Elisa Penna, nonostante lo 0/3 da due. In casa emiliana non si è invece messa in luce nessuna azzurra.

Si è poi tornati in campo domenica, con la prima partita che è stata San Martino di Lupari contro Battipaglia. Qui la vittoria è andata alla squadra veneta, che ha potuto contare su una Anastasia Conte in grandissima forma. 16 punti, 3 assist e 2 rimbalzi per la classe 2000, in una partita in cui dall’altra parte non sono bastati i 14 punti e 5 assist di Raffaella Potolichio (pesano però le sue 4 palle perse).

Poco più tardi è arrivata anche l’affermazione della Virtus Bologna, che ha battuto nettamente l’Oxygen Roma per 94-62. Fondamentali per la compagine emiliana i 15 punti e 4 assist di una scatenata Chiara Consolini, ma anche, restando sulle giocatrici italiane, gli 11 punti e 3 assist di Francesca Pasa e i 7 punti, 5 assist e 4 rimbalzi di Cecilia Zandalasini. Non sono stati sufficienti invece per l’Oxygen Roma i 18 punti e 4 assist di un’ottima Nicole Romeo.

Nel bel successo di Sassari sul campo di Milano è stata sicuramente decisiva Debora Carangelo con i suoi 20 punti, 7 rimbalzi e 5 assist, ma merita una menzione anche dall’altra parte Susanna Toffali, che, nonostante la sconfitta della sua squadra, si è fatta vedere con 14 punti e 3 assist.

Si è poi messa in mostra anche Matilde Villa nell’importante affermazione della Reyer Venezia contro Campobasso. La classe 2004 ha realizzato 11 punti e 2 assist e ha aiutato le compagne a conquistare il settimo successo in altrettante partite di campionato. Ininfluenti invece per la compagine molisana i 7 punti, 4 assist e 3 rimbalzi di una buona Stefania Trimboli.

Infine, nell’ultimo match di giornata Ragusa ha sfruttato, oltre ai 26 punti della nigeriana Oderah Chidom, anche i 10 punti a ciascuno di Silvia Pastrello (per lei anche 6 rimbalzi e 3 assist) e Ilaria Milazzo per imporsi sul campo del Brixia per 74-58. Inutili per la squadra di casa i 9 punti, 4 rimbalzi e 4 assist di Carlotta Zanardi.

Credit: Ciamillo