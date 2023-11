Volley femminile, Julio Velasco dovrà lasciare Busto Arsizio? La clausola e il compromesso

Julio Velasco è stato ufficialmente nominato CT della Nazionale Italiana di volley femminile. Il Guru assoluto della pallavolo internazionale, capace di guidare la Generazione di Fenomeni verso la conquista di due titoli iridati (1990 e 1994), ha ricevuto l’incarico di Commissario Tecnico e succede così a Davide Mazzanti. L’allenatore di La Plata, che fino ad agosto era stato DT delle Nazionali giovanili maschili, avrà il compito di guidare le azzurre alle Olimpiadi di Parigi 2024 (la qualificazione dovrà essere acciuffata attraverso il ranking FIVB, anche se la situazione attuale è di assoluta tranquillità).

Attualmente Julio Velasco è l’allenatore di Busto Arsizio, formazione che milita in Serie A1. Il 71enne non potrà conservare però la panchina biancorossa: la Federazione non ha acconsentito al doppio incarico. In sostanza il tecnico resterà alla guida delle Farfalle fino al 31 dicembre 2023 e poi dal 1° gennaio 2024 diventerà ufficialmente il CT della Nazionale.

In questo modo sono stati concessi un paio di mesi a Busto Arsizio per trovare un nuovo allenatore e prepararsi al cambio di panchina. Si vocifera che nel contratto siglato tra Julio Velasco e Busto Arsizio era prevista una clausola che prevedeva la possibilità di interrompere il rapporto in caso di chiamata della Nazionale.

Quali saranno i prossimi incontri di Julio Velasco come coach della compagine lombarda? Si giocherà sempre in Serie A1, per un totale di otto partite. Doppia trasferta contro Casalmaggiore (12 novembre) e Firenze (19 novembre), rientro in casa per l’incrocio con Cuneo (26 novembre), nuova appuntamento lontano dalle mura amica contro Chieri (3 dicembre), doppia sfida alla E-Work Arena contro Bergamo (9 dicembre) e Trento (17 dicembre), trasferta dell’antiviglia di Natale contro Conegliano (23 dicembre).

L’ultima partita di Julio Velasco sulla panchina di Busto Arsizio si consumerà il giorno di Santo Stefano (26 dicembre), quando di fronte al proprio pubblico ospiterà Milano nel match valido per la prima giornata del girone di ritorno. Dal 7 gennaio, contro Scandicci, le Farfalle saranno guidate dal un nuovo tecnico. Attenzione: la UYBA potrebbe anche decidere di ingaggiare il nuovo allenatore prima di Capodanno, sicuramente la ricerca è già partita.

JULIO VELASCO DEVE LASCIARE BUSTO ARSIZIO?

Sì. Julio Velasco ricoprirà il ruolo di CT della Nazionale Italiana di volley femminile a partire dal 1° gennaio 2024. Entro quella data dovrà lasciare la panchina di Busto Arsizio, il doppio incarico non è stato consentito.

CLAUSOLA E COMPROMESSO PER L’INCARICO DI JULIO VELASCO

Secondo alcune indiscrezioni, nel contratto siglato tra Julio Velasco e Busto Arsizio era prevista una clausola che prevedeva la possibilità di interrompere il rapporto in caso di chiamata della Nazionale. La Federazione non ha acconsentito al doppio incarico e si è giunti al compromesso: la società lombarda ha nei fatti a disposizione un paio di mesi per trovare il nuovo tecnico, in questo periodo (fino al 1° gennaio 2024) Julio Velasco resterà a capo delle Farfalle.

Foto: Photo LiveMedia/Fabrizio Carabelli