Basket, l’Olimpia Milano attende al Forum il Valencia in Eurolega. I meneghini devono vincere per invertire la rotta

Partita importantissima quella che attende l’Olimpia Milano domani sera al Forum in Eurolega. L’EA7 Emporio Armani ospita al Forum di Assago gli spagnoli del Valencia – palla a due alle ore 20:30 nella settima giornata della regular season 2023-2024.

I Campioni d’Italia devono vincere di fronte al pubblico amico per cercare di interrompere la striscia negativa in Europa: gli uomini di Ettore Messina, infatti, hanno centrato un solo successo a fronte di cinque sconfitte nella massima competizione continentale per club relegandoli al terzultimo posto in graduatoria (con lo stesso record di Alba Berlino ed ASVEL Villeurbanne). L’ultima affermazione risale a ben tre settimane fa contro l’Olympiacos Pireo (65-53), con Melli e compagni che hanno accennato ad una reazione sul fronte dell’atteggiamento in campo nel ko interno della settimana scorsa contro l’AS Monaco (66-72). Il coach siciliano dovrebbe ritrovare Nikola Mirotic, tenuto precauzionalmente a riposo nel turno di Campionato contro Brindisi: l’ala montenegrina di passaporto spagnolo è finora il miglior cecchino milanese (20.5) ma anche il miglior rimbalzista (7.7), con Shavon Shields a dare man forte da qualsiasi posizione (17 punti a partita per l’ex Trento). In cabina di regia Maodo Lo e Diego Flaccadori si alterneranno, con Kevin Pangos ad un passo dal taglio visto il poco minutaggio concesso da Messina.

Il Valencia si presenta al match del Forum dopo un buon avvio stagionale in Eurolega: gli spagnoli, infatti, si trovano in sesta posizione con 5-1 di bilancio (il medesimo di Fenerbahce Istanbul e della Virtus Bologna). La squadra iberica ha subito una sola battuta d’arresto contro l’Efes Istanbul in trasferta (77-73), reagendo con due vittorie in fila rispettivamente contro Zalgiris Kaunas (72-87) ed Alba Berlino (79-71). I pericoli maggiori arrivano da una conoscenza recente del basket italiano ovvero Semi Ojeleye: l’ex giocatore della Virtus Bologna, infatti, viaggia a 13.8 punti e 6 rimbalzi di media, insieme alla guardia statunitense naturalizzato armeno Chris Jones (11.3 punti a partita). Nella sfida di domani torna ad Assago per la prima volta da avversario Brandon Davies, che nella stagione passata ha difeso i colori dell’Olimpia Milano dopo aver militato per tre annate al Barcellona (10.8 punti per il centro americano di passaporto ugandese).

