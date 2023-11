Volley, esami esterni per le italiane di Champions: Piacenza per il riscatto a Lisbona. Trento a Tours e Civitanova a Praga

Tris di trasferte e tanti tranelli per le tre squadre italiane impegnate nella seconda giornata dei gironi di Champions League di volley maschile. Piacenza, dopo la sconfitta casalinga con l’Halkbank, si gioca già tanto sul campo del Benfica Lisbona, mentre Civitanova è attesa da una sfida ostica sul campo del VK Lvi Praga e Trento è atteso dalla sfida più affascinante e sulla carta complicata sul terreno del Tours che al debutto ha sbancato il campo dell’Asseco Resovia Rzeszow, rendendo il girone molto più incerto di quanto si potesse pensare.

Dopo una sola partita la Gas Sales Bluenergy Piacenza è già spalle al muro. La squadra emiliana, sconfitta 1-3 in casa dall’Halkbank Ankara una settimana fa, non può fallire l’appuntamento con la vittoria nella sfida sul campo del Benfica Lisbona, battuto al debutto a Berlino. I piacentini, ancora privi di Romanò, hanno subito la terza sconfitta consecutiva domenica scorsa perdendo la maratona sul campo di Monza 3-2, come a Perugia sette giorni prima e ora vogliono invertire la tendenza.

Il Benfica è la squadra campione di Portogallo, espressione della Polisportiva più importante di Lisbona e non ci sta a recitare il ruolo di sparring partner in questo girone, anche se l’avvio non è stato promettente. Quella portoghese è una squadra a cui non difetta certo l’esperienza visto che gran parte dei suoi giocatori hanno superato i 30 anni e qualcuno anche i 40 ma soprattutto è un complesso che si conosce benissimo visto che gran parte dei componenti della rosa gioca assieme da tanti anni. L’alzatore dei lusitani è Thiago Violas, 34 anni, alzatore del Benfica dal 2016/17, quando arrivò per sostituire il brasiliano Ricardo Perini, trasferitosi a Ravenna, l’opposto è il 40enne Hugo Gaspar, un’esperienza anche in Italia nel 2004/2005 con la maglia di Treviso, e poi tanto Portogallo con gli ultimi 12 anni al Benfica.

In banda giocano due brasiliani: Pablo Nathan Ventura, alla terza stagione a Lisbona dopo l’esperienza a Tours in Francia e Andrè Ryuma, 33 anni, da quattro stagioni al Benfica dopo una prima parte di carriera tutta in Brasile. Al centro i titolari sono il canadese Pearson Eschenko, arrivato quest’anno dalla Germania (Luneburg) e il brasiliano Lucas Franca Santos, 209 cm, alla terza stagione al Benfica dopo una carriera in patria ma attenzione anche agli ingressi dell’austriaco Peter Wohlfahrstaetter, anche lui 34 anni, da sei anni al benfica, dopo esperienze in Polonia e Francia al Tourcoing Lille. Il libero è il nazionale portoghese Ivo Casas, al Benfica dal 2014. Si gioca alle 21.30 di giovedì 30.

Trasferta tutt’altro che semplice a Tours in Francia per i campioni d’Italia dell’Itas Trentino che stanno vivendo una prima parte di stagione entusiasmante con il primo posto solitario in classifica in Superlega e un debutto vincente in Champions sette giorni fa contro gli sloveni del Lubiana, non senza qualche patema. Oggi i trentini, che finora hanno perso una sola partita in stagione, la semifinale di Supercoppa contro Perugia, inanellando sette vittorie a fila in campionato, potrebbero già mettere, in caso di vittoria, una bella ipoteca sull’accesso ai quarti di finale di Champions.

Dall’altra parte della rete c’è il Tours, formazione campione di Francia in carica, che quest’anno si è già aggiudicata la Supercoppa francese, ma che in campionato occupa clamorosamente la penultima posizione con due sole vittorie e sei sconfitte dopo otto partite. I francesi, però, al debutto in Champions sono stati capaci di vincere sul campo dell’Asseco Resovia Rzeszow e dunque Trento dovrà fare molta attenzione. Domenica, invece, il Tours è uscito sconfitto 3-2 nel remake della finale scudetto dello scorso anno sul campo del Nantes Rezè.

L’alzatore della formazione francese, allenata dal brasiliano Marcelo Fronckowiak è il nazionale bosniaco Zeljko Coric, 35 anni, giramondo del volley ma che negli ultimi anni ha sempre giocato in Francia, da quattro stagioni in regia a Tours, l’opposto è una vecchia conoscenza del campionato italiano, il brasiliano Aboubacar Drame Neto, protagonista di una grande stagione nel 2020-21 con la maglia di Vibo Valentia e alla terza stagione nella squadra francese. In banda giocano l’argentino Nicolas Mendez, approdato quest’anno a Tours dal Paris Volley e il francese Antoine Pothron, che si è trasferito quest’anno dallo Spacer’s Toulouse. Un altro nuovo arrivo, spesso utilizzato è quello dell’estone Mart Tammearu, lo scorso anno al Knack Roselaere in Belgio.

Al centro giocano il nazionale brasiliano Leandro Santos, al quarto anno con la maglia del Tours e l’olandese Michael Parkinson, 32 anni, alla seconda stagione nelle file del Tours (miglior centrale della lega transalpina lo scorso anno), dove era arrivato dai polacchi del Radom. Il libero è il francese Luca Ramon, arrivato quest’anno dal Narbonne Volley. Squadre in campo mercoledì 29 alle 20.00.

Trasferta complicata anche per la Lube Civitanova che, dopo la bella vittoria casalinga di sette giorni fa con l’Arcada Galati, va a far visita giovedì 30 alle 18.00 al VK Lvi Praga che ha vinto la prima partita del girone sbancando con un secco 3-0 il campo del Greenyard Maaseik. La squadra marchigiana arriva a questo appuntamento al termine di una settimana tutto sommato positiva, che ha portato la vittoria di Modena, il successo in Champions e la sofferta affermazione al tie break contro Taranto di domenica scorsa. Quella odierna potrebbe essere una partita chiave, forse la più complicata, nel non impossibile cammino della squadra di Blengini in un girone tutto sommato abbordabile.

Il VK Lvi Praga è una sorta di multinazionale del volley, nell’ultimo fine settimana in campionato non ha giocato perchè ha osservato il turno di riposo, mentre la settimana prima ha vinto 3-0 sul campo del Brno e ora occupa la seconda posizione in classifica con 6 vittorie e due sconfitte, entrambe al tie break, alle spalle del Kladno. Lo scorso anno ha conquistato per la prima volta lo scudetto della Repubblica Ceca.

L’alzatore dei cechi è Jakub Janouch, ceco, al terzo anno con la maglia del Praga dopo l’esperienza in Germania nel Friedrichshafen, l’opposto è il canadese Casey Schouten, giocatore da tenere d’occhio, che in Europa ha avuto esperienze in Finlandia, Germania, poi in Repubblica Ceca al Karlovarsko e infine da due anni a Praga. In banda gioca il 26enne ceco Daniel Cech, al terzo anno a Praga e il danese Oskar Kjerstein Madsen, lo scorso anno in Romania all’Arcada Galati ma attenzione anche a una conoscenza del campionato italiano, il cubano Luis Elian Estrada Mazorra che ha vestito per due stagioni la maglia di Modena prima di trasferirsi prima in Brasile e poki da quest’anno in Repubblica Ceca.

Al centro sono schierati il canadese Fynnian McCarthy, al terzo anno con la maglia dei cechi (in passato un’esperienza a Montpellier per lui) e un’altra conoscenza del campionato italiano, l’argentino Pablo Crer, 34 anni, che nel 2013/14 giocò a Vibo Valentia e arriva dal Paris Volley dopo aver girovagato tanto in Europa. Il libero è il 35enne ceco Milan Monik, alla terza stagione a Praga.

Photo LiveMedia/Roberto Tommasini