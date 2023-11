Volley, Civitanova scopre l’ultima avversaria in Champions League: girone abbordabile

Civitanova ha scoperto l’ultima avversaria che dovrà affrontare nella fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley maschile. La Lube sarà chiamata a incrociare i rumeni dell’Arcada Galati, che sono riusciti a superare l’ultimo turno preliminare: secondo posto nella Pool VI alle spalle dei greci dell’Olympiacos Pireo, grazie alle vittorie per 3-0 ottenute sugli ucraini del Prometey Dnipro e sui bulgari del Neftohimik Burgas.

Si tratta di una rivale davvero molto modesta per i cucinieri, che nella Pool E dovranno fare i conti anche con i non irresistibili belgi del Greenyard Maaseik e con i poco quotati cechi del VK Lvi Praga. La compagine marchigiana, che in questa prima parte di stagione ha perso due partite in campionato (l’ultima ieri contro Milano) e la Supercoppa Italiana, partirà con tutti i favori del pronostico per agguantare il primo posto e l’annessa qualificazione diretta ai quarti di finale della massima competizione europea.

Foto: Photo LiveMedia/Duilio Della Libera