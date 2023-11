Basket: Virtus Bologna, si ferma Jordan Mickey

All’interno del comunicato di presentazione del derby di Eurolega contro l’Olimpia Milano, la Virtus Segafredo Bologna ha comunicato che dovrà fare a meno, domani, anche di Jordan Mickey. L’ala texana classe 1994 dovrà fermarsi per almeno un paio di settimane, che potrebbero diventare tre.

Nel match di campionato giocato sabato contro Treviso, Mickey è uscito con una distorsione alla caviglia destra. Una situazione, in sostanza, non così grave per lui, ma certo impegnativa per le V nere che si trovano con problemi di lunghi ad affrontare una squadra che, quanto a lunghi, non scherza.

Luca Banchi, in sede di presentazione, ha così spiegato cosa intende fare: “Risponderemo alle assenze di Polonara e Mickey con quintetti non convenzionali pur trovandoci di fronte una squadra, come Milano, abituata a cavalcare allineamenti con giocatori come Shields, Mirotic, Melli, Poythress capaci di sfruttare vantaggi fisici sui pari ruolo avversari”.

Fino a questo momento, Mickey ha assommato le seguenti statistiche: 11,4 punti e 5,3 rimbalzi di media in Eurolega e 11,8 e 5,9 computando insieme Supercoppa e campionato di Serie A, compresa la sventurata partita di sabato dove i minuti giocati sono stati solo quattro.

