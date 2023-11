Volley, Civitanova espugna Praga e infila il bis in Champions League. Lagumdzija divampa

Civitanova ha sconfitto il VK Lvi Praga con un secco 3-0 (25-22; 25-17; 25-23) nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley maschile. La Lube, reduce da tre vittorie consecutive ottenute in Superlega, ha bissato il successo ottenuto settimana scorsa contro i rumeni dell’Arcada Galati nella massima competizione europea. I cucinieri svettano in testa alla Pool E con 2 vittorie (6 punti), inseguiti proprio dal Praga e dal Noliko Maaseik (1 successo, 3 punti).

I ragazzi di coach Chicco Blengini hanno compiuto un ulteriore passo verso il primato nel raggruppamento che assicura la qualificazione diretta ai quarti di finale, mentre la seconda classificata dovrà passare dai playoff. La compagine marchigiana tornerà in scena il prossimo 12 dicembre per affrontare i belgi del Noliko Maaseik, sulla carta l’avversario più pericoloso del raggruppamento anche se all’esordio era stato spazzato via proprio dal Praga.

Civitanova ha preso il comando delle operazioni fin dalle prime battute dei tre set giocati di fronte al pubblico dell’Arena Sparta Podvinny Mlyn, anche se nel primo set si è fatta raggiungere sul 21-21 prima di piazzare la zampata risolutrice e nel terzo parziale ha dovuto sostenere un avvincente corpo a corpo prima di riuscire ad annichilire definitivamente il sestetto allenato da Juan Manuel Barrial, apparso comunque pimpante e degno di calcare certi palcoscenici.

A mettersi maggiormente in luce sono stati l’opposto Adis Lagumdzija (16 punti) e lo schiacciatore Marlon Yant (16), affiancato di banda da Mattia Bottolo (6), sostanziale turno di riposo per Ivan Zaytsev e Aleksandar Nikolov. Al centro si sono messi in luce Barthélémy Chinenyeze (8) e Simone Anzani (5) sotto la regia di Luciano De Cecco (4), bene il libero Fabio Balaso. Tra le fila dei padroni di casa i migliori sono stati Casey Schouten (8 punti), Fynnian McCarthy (14) e Damian Crer (8).

Foto: Photo LiveMedia/Duilio Della Libera