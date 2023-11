VIDEO Sinner-McDonald 2-1, ATP Parigi-Bercy 2023: highlights e sintesi. Azzurro vittorioso in notturna

Una vittoria in notturna. E’ stata così l’affermazione di Jannik Sinner nel secondo turno del Masters100 di Parigi-Bercy. Il tennista altoatesino (n.4 del mondo), per lo scarso buonsenso degli organizzatori, ha dovuto affrontare lo statunitense Mackenzie McDonald in un orario assolutamente lontano dal consueto.

La partita, infatti, è iniziata oltre la mezzanotte e Sinner l’ha chiusa in proprio favore con il punteggio di 6-7 (6) 7-5 6-1 oltre le 02.30 del mattino. Un qualcosa che non era mai accaduto all’Accor Arena e sta alimentando non pochi dubbi sulla presenza quest’oggi, non prima delle 17.00, del nostro portacolori contro l’australiano Alex de Minaur.

Il poco tempo di recupero per giocare contro un tennista che fa della velocità la sua forza non è certo un fattore a favore dell’azzurro, reduce già da una settimana molto intensa a Vienna che l’ha visto vincitore. In tutto questo Sinner dovrà fare le proprie valutazioni in vista delle ATP Finals, essendo già qualificato e da n.4.

Tornando alla partita, Jannik ha fatto fatica ad adattarsi alle caratteristiche diverse della superficie rispetto all’Austria, messo in difficoltà anche da un’ottima versione di McDonald. Tuttavia, perso il primo set per qualche errore di troppo, l’altoatesino ha messo in mostra il proprio carattere e pur un po’ stanco ha saputo spuntarla con determinazione.

Di seguito il video degli highlights del match:

VIDEO HIGHLIGHTS SINNER-MCDONALD ATP PARIGI-BERCY





Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger