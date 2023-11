Jannik Sinner irraggiungibile al 4° posto nella classifica ATP Race: un vantaggio per il sorteggio delle Finals

Missione compiuta, l’ennesima. Jannik Sinner ha centrato un altro obiettivo, quello di essere matematicamente certo del posto di n.4 della Race in vista delle ATP Finals di Torino. L’altoatesino, vittorioso nella notte francese nel secondo turno del Masters1000 di Parigi-Bercy contro lo statunitense Mackenzie McDonald con il punteggio di 6-7 (6) 7-5 6-1, ha acquisito questa certezza.

Tenuto conto infatti di quello potrà fare il russo Andrey Rublev, immediato inseguitore di Sinner, e del distacco degli altri tennisti nella graduatoria, Jannik ha incamerato anche questo riscontro in vista di quel che accadrà al Pala Alpitour. Rublev, infatti, anche in caso di vittoria del 1000 di Bercy arriverebbe a un massimo di 5.445 punti e non riuscirebbe a superare il nostro portacolori, anche in caso di uscita di scena negli ottavi di finale (5.490 punti).

ATP RACE 2023 AGGIORNATA

1. Novak Djokovic (SRB) 9.035 punti

2. Carlos Alcaraz (ESP) 8.455 punti

3. Daniil Medvedev (RUS) 7.200 punti

4. Jannik Sinner (ITA) 5.490 punti

5. Andrey Rublev (RUS) 4.535 punti

6. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.965 punti

7. Alexander Zverev (GER) 3.585 punti

8. Holger Rune (DEN) 3.370 punti

Il moscovita non è presente, come è logico, nella settimana dei tornei che precedono le Finals e di conseguenza ci sono i crismi dell’ufficialità. Una situazione di vantaggio nel sorteggio del Master di Torino, in quanto sicuramente Jannik eviterà di essere inserito nel medesimo raggruppamento del russo Daniil Medvedev e di uno tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

Un aspetto importante nell’obiettivo dell’italiano di qualificarsi nelle semifinali di questa competizione, magari sperando di essere inserito nel raggruppamento del serbo e quindi di evitare di incontrarlo nel penultimo atto, “sperimentando” il confronto nel Round Robin dove a passare alla fase a eliminazione diretta sono i primi due dei due raggruppamenti.

Foto: LaPresse