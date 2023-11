VIDEO Sinner-Djokovic 0-2, sintesi ATP Finals: monologo del serbo nell’atto conclusivo

Alla fine, ancora Novak Djokovic. Per Jannik Sinner il tempo delle Finals senz’altro verrà, ma non è ancora questo. Perché il serbo, oggi, al Pala Alpitour di Torino ha realizzato una performance del tipico livello di quando non vuole lasciare nulla di intentato. Il 6-3 6-3 finale è lì a dimostrarlo.

Un ultimo atto iniziato nel segno di un equilibrio instabile, girato nel primo set per una chiamata sbagliata contro Sinner da parte di un giudice di sedia (e non contestata al challenge), e poi chiuso da Djokovic senza praticamente lasciar scampo a Jannik.

E poi un secondo parziale in cui due chance vere di rientrare ci sono state, rimaste però soltanto a quel livello senza che mai il Pala Alpitour potesse caricarsi ulteriormente. Arriva così una chiusura che però è un altro inizio.

Già, perché sono tutti i nuovi orizzonti che il numero 4 del mondo sta ora esplorando quelli che ritroverà, in un futuro che tutti ritengono e si augurano prossimo. Non c’è che dire: l’avvento può essere vicino.

HIGHLIGHTS SINNER-DJOKOVIC, FINALE ATP FINALS



Foto: LaPresse