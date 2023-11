Quanti soldi hanno guadagnato Sinner e Djokovic alle ATP Finals: sfuma il montepremi da record per l’azzurro

Novak Djokovic ha conquistato il titolo delle ATP Finals 2023. Il serbo ha battuto in finale Jannik Sinner con un doppio 6-3 in un’ora e 43 minuti di gioco. Una prestazione straordinaria del n. 1 al mondo contro un Sinner che ha lottato duramente al termine di una settimana indimenticabile, ma le energie non erano le stesse che si sono viste negli altri incontri. Per Nole è arrivato quindi il settimo titolo in carriera alle Finals superando lo svizzero Roger Federer.

Scopriamo i guadagni dei finalisti:

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO FINORA SINNER ALLE ATP FINALS 2023

Vincendo quattro partite e qualificandosi per la Finale delle ATP Finals, Jannik Sinner ha guadagnato la bellezza di 2.600.500$, ovvero 2.382.300 euro. Una cifra molto importante, anche se con la sconfitta nell’atto conclusivo è sfumato il jackpot totale di 4.801.500$, pari 4.398.600 euro.

IL DETTAGLIO DEI PREMI INCASSATI DA SINNER

Partecipazione alle ATP Finals: 325500 dollari

Vittorie nel girone: 390000 x 3 = 1170000 dollari

Vittoria in semifinale: 1105000 dollari

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO NOVAK DJOKOVIC

Novak Djokovic, con i quattro match vinti e il successo delle ATP Finals, si porta a casa 4.021.500$, pari a 3.684.100 euro.

IL DETTAGLIO DEI PREMI INCASSATI DA DJOKOVIC

Partecipazione alle ATP Finals: 325500 dollari

Vittorie nel girone: 390000 x 2 = 780000 dollari

Vittoria in semifinale: 1105000 dollari

Vittoria in finale: 2201000 dollari

Foto: LaPresse