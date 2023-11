Quando torna in campo Jannik Sinner? Tra pochi giorni sarà Coppa Davis!

Jannik Sinner non ha molto tempo per rilassarsi e ricaricare le pile dopo la Finale delle ATP Finals a Torino. La sconfitta con un doppio 6-3 contro Novak Djokovic, pone l’accento sull’attuale differenza che c’è, ora come ora, tra un campione straordinario e un altro che sta crescendo per avvicinarsi al proprio livello. Sinner dovrà trarre spunto da quanto accaduto al Pala Alpitour perché giovedì 23 novembre inizierà un’altra avventura.

Il riferimento è alla Final Eight di Coppa Davis 2023, dove le migliori otto squadre del mondo si confronteranno a Malaga, mettendo nel mirino l’Insalatiera. Gli azzurri di Filippo Volandri giocheranno contro l’Olanda e non sarà una sfida semplice, per la compattezza della compagine dei Paesi, forte della solidità dei singolaristi Tallon Griekspoor e Botic van de Zandschulp e di tennisti particolarmente abili nel doppio, come Gijs Brouwer, Wesley Koolhof e Jean-Julien Rojer.

Sinner partirà domani alla volta della Spagna e si augura di trovare le energie per chiudere al meglio il suo anno, assolutamente positivo e da n.4 del mondo. La sfida contro gli olandesi, in caso di successo, vedrebbe la formazione tricolore giocare contro la vincente tra Gran Bretagna e Serbia e potrebbe prefigurarsi un nuovo confronto tra Jannik e Djokovic.

Di seguito il calendario:

CALENDARIO QUARTI DI FINALE COPPA DAVIS 2023 CON ITALIA-OLANDA

Giovedì 23 novembre

Ore 10:00 Italia-Olanda

PROGRAMMA QUARTI DI FINALE COPPA DAVIS 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now, SuperTenniX

Diretta testuale: OA Sport

CONVOCATI ITALIA-OLANDA

ITALIA: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli.

OLANDA: Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Gijs Brouwer, Wesley Koolhof e Jean-Julien Rojer.

Foto: LaPresse