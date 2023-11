VIDEO MotoGP, GP Qatar 2023: sintesi gara. Tripletta italiana, Di Giannantonio precede Bagnaia e Marini

Sventola il tricolore sul circuito di Lusail. A otto anni di distanza dall’ultima volta, datata 2015, il podio di una gara di MotoGP è stato monopolizzato da centauri italiani; è accaduto al GP del Qatar, penultimo appuntamento del Motomondiale 2023 che ha visto il trionfo di Fabio Di Giannantonio, seguito da Francesco “Pecco” Bagnaia e da Luca Marini.

Una gara pazzesca quella di “Diggia”, capace di avere più passo rispetto al detentore del titolo, il quale dopo una partenza super ha dovuto cedergli al passo a quattro giri dal termine. Un risultato indolore per la classifica piloti, complice la decima piazza di un irriconoscibile Jorge Martin che, a causa di un problema con le gomme, ha perso parecchi punti in classifica, per la precisione ventuno.

Ma non è mancato comunque il brivido. Subito dopo il sorpasso del romano, il piemontese ha provato una staccata impossibile per riprendere la posizione, andando però larghissimo. Un errore che però non ha impedito all’italiano di rimanere in sella e di mettere in cassaforte il secondo posto. Bene anche Luca Marini, terzo classificato malgrado una prima parte di gara contrassegnata dalla sfida con Alex Marquez e Brad Binder.

Riviviamo i momenti salienti del GP del Qatar

GP QATAR 2023: HIGHLIGHTS E SINTESI





Foto: MotoGP.com Press