MotoGP: in Qatar la prima tripletta italiana dopo otto anni. L’ultima volta nel 2015

Una giornata significativa per il Motorsport italiano, salito in cattedra in occasione del GP del Qatar, penultima tappa del Motomondiale 2023 di MotoGP andata in scena sul fascinoso tracciato di Lusail.

Quella di Fabio Di Giannantonio, Francesco Pecco Bagnaia e Luca Marini è stata infatti la prima tripletta tutta italiana messa a referto nella classe Regina da ben otto anni.

Il precedente più recente risale infatti al 2015, per la precisione al GP di Silverstone, impreziosito dalla vittoria di Valentino Rossi che, in sella alla sua fidata Yamaha, ha preceduto Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing) ed Andrea Dovizioso (Ducati Team).

Un altro piccolo record riguarda anche Fabio Di Giannantonio, diventato il secondo pilota capitolino a trionfare in una gara di MotoGP dopo Franco Morbidelli, il quale ha segnato il primato nel 2020 in occasione del GP di San Marino.

