MotoGP, il Mondiale si decide a Valencia. I precedenti di Bagnaia e Martin

Bagnaia o Martin? La lotta si infiamma sempre di più e si deciderà in quel di Valencia. Pecco ha messo una seria ipoteca sulla conquista del secondo Mondiale consecutivo, arrivando all’ultima gara con ben 21 punti di vantaggio su Martinator.

Quali sono i precedenti dei due contendenti al Mondiale sul circuito di Valencia? Nella scorsa stagione in Spagna Bagnaia ha preso i punti che mancavano per rendere ufficiale la conquista del Mondiale ai danni di Fabio Quartararo: Pecco concluse in nona posizione, mentre Martinator salì sul podio dietro a Rins e Binder. L’italiano si impose invece nella gara del 2021 anticipando proprio Martin di mezzo secondo sul traguardo.

Martin che ha mostrato un buon feeling con il tracciato valenciano anche in Moto2, raggiungendo il quinto posto nel 2019, il secondo posto nel 2018 in Moto3 e la vittoria nella classe cadetta nel 2017.

Bagnaia nel 2017 galleggiò sempre nelle posizioni subito a ridosso della top-three, non avendo il passo per la vittoria. Alfine arpiona il 4° posto grazie a un bel sorpasso su Alex Marquez a un paio di giri dal termine. Il 2018 è invece un’edizione sfortunata, condizionata da un “lungo” alla prima curva, effettuato per evitare un incidente. Finito nelle retrovie, Pecco chiuse 14° una gara comunque ininfluente, poiché aveva già conquistato il Mondiale. Un Mondiale che si spera possa conquistare per la seconda volta di fila quest’anno.

Foto: Lapresse