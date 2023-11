MotoGP, Martin il più veloce in FP1 a Lusail, ma Bagnaia è il più incisivo sul passo

Jorge Martin ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023, ma Francesco Bagnaia ha risposto presente. Sul tracciato di Lusail i piloti hanno saggiato le condizioni della pista (ancora molto sporca per colpa della sabbia presente sulla sede stradale) girando ancora con la luce del sole e con temperature elevate. Condizioni ben differenti rispetto a quelle che vedremo tra pre-qualifiche odierne, Sprint Race di domani e gara di domenica.

Da questo scenario è emerso Jorge Martin (Ducati Pramac) con il tempo di 1:56.393 (gomma hard e media) con 172 millesimi sul compagno di team Johann Zarco, mentre è terzo un solidissimo Francesco Bagnaia (Ducati Factory) a 229, subito a proprio agio con la GP23 a Lusail. Il campione del mondo, infatti, ha girato con lo stesso set di gomme hard per ben 17 giri, andando a mettere a segno un crescendo davvero eccezionale culminato con un 1:56.622 ed una costanza di rendimento che fa ben sperare per le due gare del weekend.

Quarto lo spagnolo Raul Fernandez (Aprilia RNF) a 292 millesimi dalla vetta, quinto Franco Morbidelli (Yamaha) a 411, mentre è sesto Luca Marini (Ducati Mooney VR46) a 426. Settima posizione per Aleix Espargarò (Aprilia) a 427 millesimi, ottava per Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) a 437, nona per Pol Espargarò (Gas Gas) a 492, mentre chiude la top 10 Brad Binder (Red Bull KTM) a 501.

Si ferma in 11ma posizione Fabio Quartararo (Yamaha) a 568 millesimi, davanti a Maverick Vinales (Aprilia), 12° a 582, quindi dopo un ottimo avvio di sessione non va oltre la 17ma posizione Enea Bastianini (Ducati Factory) a 1.589, davanti a Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46), 18° a 1.678, mentre è solamente 20° Marc Marquez (Honda Repsol) a 1.800.

A questo punto la classe regina si prepara in vista delle pre-qualifiche, che scatteranno alle ore 18.00 italiane (le ore 20.00 locali) e che andranno a definire la top 10 che domani potrà evitare le Q1 in occasione delle qualifiche.

Foto: LaPresse