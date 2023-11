VIDEO F1, GP Las Vegas 2023: la sintesi della gara. Sorpassi pazzeschi di Leclerc

Max Verstappen festeggia al termine del Gran Premio di Las Vegas, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, ma nel complesso è tutto il pubblico a chiudere la nottata della città del Nevada con il sorriso. Sul Las Vegas Strip Circuit, infatti, abbiamo assistito alla gara più spettacolare del campionato.

Nei 50 giri della corsa è successo di tutto. Virtual Safety Car, due Safety Car, sorpassi, contro-sorpassi, errori, attacchi, penalizzazioni, insomma non ci si è annoiati nemmeno per un secondo. La vittoria, tanto per cambiare, è andata a Max Verstappen ma questa volta l’olandese ha dovuto rimboccarsi davvero le maniche per mettere la sua personale bandierina sulla pista di Las Vegas.

Alle sue spalle uno splendido Charles Leclerc (Ferrari) che ha beffato Sergio Perez (Red Bull) proprio nell’ultimo giro. Quarta posizione per un ottimo Esteban Ocon (Alpine), quinta per il canadese Lance Stroll (Aston Martin) nella sua migliore versione di questo 2023. Chiude sesto Carlos Sainz (Ferrari), settimo Lewis Hamilton (Mercedes), quindi ottavo il suo compagno di team George Russell, davanti a Fernando Alonso (Aston Martin) e decimo Oscar Piastri (McLaren).

Andiamo, quindi, a rivivere tutte le emozioni del Gran Premio di Las Vegas, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023.

Foto: LiveMedia/Antonin Vincent/DPPI