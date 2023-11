Vela, vento assente e niente Medal Race agli Europei Nacra 17. Oro Gran Bretagna, sul podio Tita-Banti e Ugolini-Giubilei

Dopo tredici regate di flotta in cinque giorni vanno ufficialmente in archivio a Vilamoura i Campionati Europei Open 2023 della classe olimpica Nacra 17. Quest’oggi dovevano svolgersi un’altra prova e a seguire la Medal Race a punteggio doppio riservata ai primi dieci equipaggi della classifica generale, tuttavia il vento non è mai arrivato sul campo di gara lusitano costringendo gli organizzatori ad annullare il programma odierno.

Le classifiche di ieri sono diventate quindi definitive, assegnando le medaglie continentali e soprattutto l’unico pass olimpico a disposizione in questa manifestazione. Per la terza volta nelle ultime quattro edizioni, l’Italia ha piazzato due coppie sul podio europeo nel catamarano misto foiling grazie alle prestazioni di Ruggero Tita/Caterina Banti e Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei.

I campioni olimpici e mondiali in carica si sono dovuti accontentare della medaglia d’argento, risalendo alla grande dopo un avvio sottotono e arrivando (a posteriori) a giocarsi addirittura l’oro all’ultima regata della competizione. Ugolini/Giubilei, argento iridato nel 2021 e 2022, si confermano invece di bronzo per il secondo Europeo consecutivo perdendo però nel finale una grande chance per trionfare e riaprire almeno parzialmente il ballottaggio interno con Tita/Banti per la selezione olimpica.

Gran Bretagna sul gradino più alto del podio a Vilamoura, con i vice-campioni olimpici John Gimson/Anna Burnet che hanno completato una grande rimonta nella giornata di ieri (parziale di 1-2-1-1) raggiungendo e staccando le barche azzurre per aggiudicarsi il secondo titolo continentale in carriera dopo l’affermazione del 2021 a Salonicco. Ticket a cinque cerchi per Parigi 2024 che va all’Austria, grazie al quarto posto di Haberl/Frank.

Foto: Pagina FB FIV