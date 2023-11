ATP Finals, Carlos Alcaraz: “Match difficile oggi, forse sono mentalmente stanco. Palline? Bisogna fare qualcosa”

Inizia con il piede sbagliato l’avventura di Carlos Alcaraz alle ATP Finals 2023. Lo spagnolo scivola contro Alexander Zverev nel match di debutto e si ritrova immediatamente spalle al muro per quanto riguarda l’accesso in semifinale, venendo così costretto a vincere nelle prossime due partite in cui sarà impegnato.

“Quello di oggi è stato un match molto difficile – ha affermato l’iberico al termine del match – una sfida combattuta, lui ha approfittato delle sue opportunità. Zverev ha uno dei migliori servizi del circuito. Ho avuto delle palle break ma non le ho sfruttate e lui sì, la chiave è stata questa“.

Alcaraz ne approfitta per analizzare il suo stato di forma: “Mi sono allenato bene e ho buone sensazioni, mi sento bene. Se oggi ho perso è perché non mi sono sentito bene a livello tennistico. Ho un’altra opportunità per passare il round robin, domani mi alleno e cercherò di migliorare le cose che non ho fatto bene. Ma devo migliorare per arrivare a questo periodo dell’anno in condizioni migliori, forse sono stanco mentalmente, se voglio vincere questo torneo o finire l’anno al numero 1 al mondo devo arrivare a questo punto dell’anno tranquillo, stando bene e con grandi motivazioni“.

L’iberico poi ne approfitta per lanciare una frecciata all’ATP e sulle palline utilizzate: “Qualcosa bisogna fare. Incredibile giocare quattro tornei di fila con quattro tornei diversi. Ogni parte di stagione dovrebbe avere le stesse palline, quest’anno abbiamo giocato con 21 tipi di palle diverse, pazzesco“. E sulla superficie: “La più veloce dell’intero circuito. Non so perché sia stata scelta, altri campi in cemento su cui giochiamo sono più lenti. Non capisco alcune cose, perché giochiamo su una superficie così veloce durante l’anno“.

