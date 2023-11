Vela, Germani e Bertuzzi scendono in seconda posizione agli Europei nel 49erFX. Buona giornata per Ferrarese/Chistè nel 49er

È da poco terminata a Vilamoura la quarta giornata dei Campionati Europei 2023 di 49er e 49erFX, evento di qualificazione olimpica continentale (in palio un solo pass per genere tra i Paesi non ancora qualificati a Parigi 2024). Nelle acque portoghesi sono andate in scena oggi, in condizioni di vento leggero che è andato però via via aumentando, le prime regate di Gold Fleet sia per i 49er che per i 49erFX e le emozioni non sono mancate: andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Nei 49erFX giornata decisamente negativa per Jana Germani e Giorgia Bertuzzi. Le due azzurre hanno infatti concluso al 20° e 19° posto le due regate di Gold Fleet disputate oggi e sono scese in seconda posizione con 44 punti netti. A prendere il primo posto sono state le norvegesi Helene Næss e Marie Rønningen (da segnalare che la Norvegia ha già conquistato il pass non nominale per Parigi 2024 e quindi in tal senso non è una minaccia per l’Italia), grazie allo score odierno di 24-7 che ha permesso loro di chiudere la giornata a quota 40. Sono rimaste invece in terza posizione le spagnole Tamara Echegoyen e Paula Barceló (anche loro non lotteranno per il biglietto per i Giochi Olimpici, visto che la Spagna l’ha già ottenuto), che oggi hanno conquistato un settimo ed un secondo posto e si sono così avvicinate alle prime posizioni (ora si trovano a -10 dalla vetta e -6 da Germani-Bertuzzi).

Come per Germani e Bertuzzi, anche per Alexandra Stalder e Silvia Speri, ovvero l’altra coppia tricolore presente in Gold Fleet, non è stata una giornata felice. Le due italiane, infatti, hanno ottenuto uno score di 11-22 e sono crollate dalla quinta alla 13ma posizione con 80.

Nel 49er è stato un ottimo sabato per Simone Ferrarese e Leonardo Chistè: dopo la rimonta di ieri che li ha fatti risalire fino al 19° posto, i due azzurri hanno conquistato oggi un nono ed un sesto posto, ed hanno dunque scalato altre posizioni fino all’11ma con 68 punti netti, portandosi a -1 dalla decima posizione attualmente occupata dagli spagnoli Martin Wizner e Jaime Wizner. Male invece gli altri italiani, Jan Pernarcic e Giovanni Sandrini, che con lo score odierno di 25-22 sono rimasti in 25ma ed ultima posizione in Gold Fleet.

Per quanto riguarda i piani alti, si sono portati al comando della gara gli austriaci Benjamin Bildstein e David Hussl (40 punti netti), che sono ora seguiti dai neozelandesi Isaac McHardie e William McKenzie (44), secondi, e dai polacchi Dominik Buksak e Szymon Wierzbicki (45), terzi.

Foto: Pagina FB FIV