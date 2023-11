ATP Finals 2023, Hubert Hurkacz si allena a Torino: i problemi al gomito di Tsitsipas tengono banco

Il conto alla rovescia sta per terminare e domani si inizierà. Le ATP Finals 2023 andranno in scena con la prima serie di incontri e a scendere sul campo del Pala Alpitour di Torino saranno Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas. L’incontro è previsto non prima delle 14.30, ma sulle condizioni del greco non mancano i punti di domanda. Come era accaduto ieri, anche oggi l’ellenico non ha ultimato il suo allenamento con Carlos Alcaraz.

Tsitsipas, infatti, ha deciso di fermarsi per un problema al gomito destro, lo stesso operato due anni fa e che lo costrinse a ritirarsi proprio dalle Finals. Da capire se l’entità del problematica sia tale che Stefanos possa affrontare Sinner o meno. Ricordiamo che ci fu un precedente proprio nel 2021, quando appunto il nativo di Atene si presentò con l’infortunio e poi, dopo la partita disputata contro Andrey Rublev, decise di gettare la spugna.

Sarà anche questo il caso? Nei fatti, come era già previsto, la prima riserva del torneo, Hubert Hurkacz, è a Torino. Alle 19.00, il tennista polacco ha iniziato la propria preparazione e, nell’eventualità in cui ci dovesse essere bisogno, subentrerà al posto di Tsitsipas. Chiaramente, se ciò dovesse accadere, andrebbe inevitabilmente a condizionare la storia del raggruppamento in cui è presente anche Sinner.

Non resta che attendere sviluppi sulla vicenda e se il greco sarà in grado di giocare o meno. Nel primo pomeriggio di domani avremo le idee più chiare.

Foto: LaPresse