Turchia-Italia pallamano oggi in tv: orario, programma, streaming, Qualificazioni Mondiali 2025

Il primo momento della verità. Oggi, mercoledì 1 novembre, alle 17:00 si Gioca Turchia-Italia, primo match del doppio confronto valido per le Qualificazioni ai Campionati Mondiali del 2025 in scena in quel di Sakarya.

Non sarà per un appuntamento facile per gli azzurri che, in questa occasione, dovranno fare i conti con uno stuolo di assenze rilevanti, complici i forfait di Thomas Bortoli e Max Prantner, a cui si aggiungono anche Gianluca Dapiran e Davide Bulzamini, quest’ultimo pedina fondamentale per il reparto difensivo nostrano.

Tuttavia gli uomini di Riccardo Trillini dovranno essere chiamati a una prova solida, sfruttando soprattutto la grande esperienza raccolta nell’ultimo periodo, dove più volte si è vista comunque una compagine tricolore gagliarda, in grado di proporre delle buone trame di gioco.

Lo scontro tra Turchia e Italia sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 253 e, in streaming, su PallamanoTV. È inoltre pianificata una trasmissione in differita su Sky Sport Arena (204) a partire dalle ore 20:00. Di seguito il programma completo.

TURCHIA-ITALIA, QUALIFICAZIONI MONDIALI 2025 PALLAMANO: PROGRAMMA COMPLETO

Ore 17:00: Turchia-Italia

COME SEGUIRE TURCHIA ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: diretta su Sky Sport 253, differita su Sky Sport Arena (204) a partire dalle ore 20:00

Diretta streaming: pallamano tv, Sky Go, Now Tv

