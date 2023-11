World Series MLB 2023: i Rangers si impongono anche in gara-4. Adesso la vittoria è ad un passo

Adesso la vittoria è davvero a un passo. Dopo essersi imposti in gara 3 i Walker Texas Rangers hanno vinto anche gara-4 delle World Series MLB 2023 regolando gli Arizona Diamondbacks con il risultato di 7-11 grazie ad un controllo perfetto del match tra il secondo ed il terzo inning, dove sono arrivati dieci degli undici punti segnati. Un po’ come capitato ieri dunque la compagine texana ha confezionato la propria vittoria nelle battute iniziali della partita, non facendosi scalfire da due assenze pesanti: quella di Adolis Garcia – già MVP della ALCS e leader nelle prime tre partite di World Series – e di Max Scherzer.

Il tabellino si sblocca al secondo turno, quando gli ospiti compiono un big inning mettendo a referto cinque punti. Un lancio pazzo di Miguel Castro apre le danze, seguito da un triplo di Marcus Semien che consente a Lourdes Gurriel Jr., Leody Taveras e Travis Jankowski di andare a segno. L’opera viene completata poi con un fuoricampo da due di Seager che porta il parziale sul 5-0.

Il copione si ripete dunque nella terza ripresa, dove gli ospiti timbrano altri cinque sigilli, indirizzando in modo evidente la partita. Un doppio di Jankowski manda a timbro Lung e Lowe, mentre un altro fuoricampo, stavolta di Semien, fa volare i Rangers sul 10-0.

Ormai alle corde i padroni di casa cercano di rispondere nel quarto inning, ma il loro comparto d’attacco è inefficiente, tanto da riuscire a segnare solo un punto con un sacrificio di Gurriel Jr. Il terzo fuoricampo dei texani all’ottavo inning, ad opera di Heim, dà dunque il colpo di grazia ai D-backs, svegliatisi troppo tardi ed entrati davvero nel match solo nella coda della disputa: all’ottavo round arrivano infatti a registrare quattro punti prima con un sacrificio di Pham, quindi con un fuoricampo di Gurriel, per poi chiudere il tabellino nell’ultimo atto con un singolo di Gabriel Moreno.

Il primo match point per i Rangers si svolgerà nella notte tra mercoledì e giovedì in gara-5.

Foto: Shutterstock