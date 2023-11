Trampolino elastico, Wang e Hu primeggiano nelle semifinali dei Mondiali. Assegnati i primi pass per le Olimpiadi

A Birmingham (Gran Bretagna) proseguono i Mondiali 2023 di trampolino elastico. Sono andate in scena le semifinali delle gare individuali, uniche specialità presenti anche alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sul fronte maschile ha primeggiato il cinese Zisai Wang (60.870), capace di precedere l’austriaco Benny Wizani (60.600) e il giapponese Ryusei Nishioka (60.520). Accedono all’atto conclusivo anche il cinese Langyu Yan (60.240), il britannico Zak Perzamanos (60.100), i portoghesi Pedro Ferreira (59.890) e Gabriel Albuquerque (59.870) e il giapponee Ryosuke Sakai. I pass per i Giochi sono stati assegnati a Cina, Austria, Giappone, Gran Bretagna, Portogallo (uno a testa, non nominale). I restanti tagliandi a cinque cerchi verranno elargiti nel 2024 tra Coppa del Mondo e Campionati Continentale.

Sul fronte femminile, invece, ruggito delle cinesi Yicheng Hu (56.220) e Xueying Zhu (55.810). L’altra cinese Xinyi Fan ha chiuso al terzo posto (55.530), ma è stata esclusa dalla finale a causa della regola dei passaporti. Accedono all’atto conclusivo anche la brasiliana Alice Gomes (55.060), la canadese Sophiane Methot (54.980), la brasiliana Camilla Gomes (54.890), la statunitense Jessica Stevens (54.700), le britanniche Isabelle Songhurst (54.340) e Bryony Page (54.290). I pass per le Olimpiadi 2024 sono finiti nelle mani di Cina, Brasile, Canada, USA, Gran Bretagna (uno a testa, non nominale).

Gli italiani erano già stati eliminati in qualifica e per sperare nella difficilissima qualificazione a Parigi 2024 saranno rimandati agli appuntamenti del prossimo anno. Domani andranno in scena le finali che assegneranno i titoli e le medaglie nelle gare individuali e in quelle di sincro.

Foto: Lapresse