Trampolino elastico, finiscono i Mondiali dell’Italia: azzurri eliminati anche nel syncro. Rimandati i sogni di pass olimpico

I Mondiali 2023 di trampolino elastico si sono conclusi prematuramente per l’Italia. Dopo l’eliminazione subita ieri dai quattro azzurri nelle qualifiche delle gare individuali, ovvero le uniche presenti anche alle Olimpiadi di Parigi 2024, la musica non è cambiata nelle prove di syncro (che non figurano nel programma a cinque cerchi). I nostri portacolori non sono riusciti a superare il taglio nel turno preliminare e così l’avventura del Bel Paese si è conclusa a Birmingham (Gran Bretagna) dopo soltanto due giorni. Nei fatti si è purtroppo trattato di una presenza marginale e che testimonia le difficoltà del movimento tricolore, al momento decisamente lontano dalle posizioni nobili del panorama internazionale. In attesa che alcuni giovani possano dimostrare il loro valore al piano superiore.

Marco Lavino e Samuele Patisso Colonna non sono andati oltre il 29mo posto con 40.440 (13.800 per le difficoltà, 6.650 per l’esecuzione, 11.840 di pannello S e 8.150 di H Score): servivano otto punti in più per entrare in semifinale. Si sono messi in luce i giapponesi Ryunosuke Fujita e Hiroto Yamada (51.690) davanti ai conazionali Yamato Ishikawa e Ryosuke Sakai (51.690), terzo posto per gli ucraini Mykola Prostorov e Anton Davydenko (50.860).

Isabella Murgo e Sofia Pellissier si sono fermate al 22mo posto con il punteggio complessivo di 39.940 (10.900 il D Score, 7.200 l’E Score, 12.640 l’S Score, 9.350 l’H Score), a sei punti dal superamento del turno. Si sono distinte le britanniche Isabelle Songhurst e Bryony Page con 49.670 davanti alle giapponsi Megu Uyama e Hikaru Mori (49.650) e alle statunitensi Nicole Ahsinger e Cheyenne Sarah Webster (48.500).

Per cercare l’impresa difficilissima di qualificarsi ai Giochi (l’unico che sembra avere delle concrete speranze è Samuele Patisso Colonna) l’Italia dovrà aggrapparsi alla Coppa del Mondo e agli Europei del prossimo anno, dove verranno messi in palio gli ultimi pass. Ricordiamo che l’Italia ha già qualificato a Parigi 2024 le squadre di ginnastica artistica maschile e femminile, la formazione di ginnastica ritmica, le due individualiste di ginnastica ritmica. Per il momento il Bel Paese è l’unico con un contingente di questo calibro, ma aggiungere i tagliandi del trampolino elastico appare particolarmente arduo.

Foto: Simone Ferraro/FGI