Trampolino elastico, italiani eliminati in qualifica ai Mondiali. In palio i primi pass per le Olimpiadi

A Birmingham (Gran Bretagna) si sono aperti i Mondiali 2023 di trampolino elastico, disciplina che sarà presente alle Olimpiadi di Parigi 2024 esclusivamente con le gare individuali. Sono proprio state le specialità a cinque cerchi a fare alzare il sipario sulla rassegna iridata e purtroppo non sono arrivate soddisfazioni in casa Italia: tutti gli azzurri sono stati eliminati in qualifica, non riuscendo ad accedere alle semifinali. Ricordiamo che questa manifestazione mette in palio i primi pass per i Giochi (da un minimo di quattro a un massimo di otto per sesso, ovvero massimo uno per le Nazioni rappresentate nell’atto conclusivo): obiettivo decisamente lontano per il Bel Paese, che proverà a rifarsi il prossimo anno in Coppa del Mondo.

Samuele Patisso Colonna ha concluso al 32mo posto con il punteggio di 57.260 (16.500 il D Score, 14.700 per l’esecuzione, 16.650 per il pannello T e 9.600 di H Score), chiudendo a quattro decimi dall’accesso alle semifinali (l’ultimo ammesso è stato il giapponese Hayato Miyano, 25mo con 57.660). Marco Lavino si è fermato al 94mo posto (21.660). Il cinese Yuming Li ha primeggiato con 60.000 davanti al giapponese Ryusei Nishioka (59.750), al connazionale Langyu Yan (59.700) e al portoghese Gabriel Albuquerque (59.320).

Tra le donne, invece, Isabella Murgo non è andata oltre la 44ma piazza (51.660; 13.800 di D Score, 13.800 di E Score, 14.760 di T Score, 9.300 di H Score) e ha chiuso a un punto e mezzo dal passaggio del turno (l’ultima semifinalista è la messicana Dafne Navarro Loza con 53.170). Più lontana Sofia Pellissier, 75ma e penultima con 20.470. La britannica Byrony Page svetta con 57.210 davanti alle cinesi Xueying Zhu (56.340), Xinyi Fan (56.090) e Yicheng Hu (56.040).

Foto: Simone Ferraro/FGI