Tours-Trento oggi in tv: orario Champions League volley, programma, streaming

Oggi mercoledì 29 novembre (ore 20.00) si gioca Tours-Trentino, incontro valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley maschile. La squadra di Fabio Soli va a far visita ad una compagine in difficoltà, che però ha vinto all’esordio contro il Resovia. Una vittoria per i trentini significherebbe un passo deciso verso la qualificazione alla prossima fase.

L’Itas Trentino, imbattuta in sette partite disputate in Superlega, ha iniziato la stagione con il piglio giusto e nonostante il cambio allenatore e qualche addio pesante la squadra è subito entrata in ritmo alzando piano piano i giri del motore. L’unica sconfitta dei ragazzi guidati in regia da Riccardo Sbertoli è arrivata in semifinale di Supercoppa contro Perugia, mentre il debutto in Champions contro Lubiana è stato vincente anche se più sofferto del previsto. Michieletto e Lavia dopo l’intensa estate in azzurro sono tornati ancora più consapevoli e sono pronti a guidare la squadra nell’insidiosa trasferta transalpina.

Avvio shock di stagione per i campioni di Francia del Tours, che l’anno scorso si sono fermati agli ottavi di Champions League. La squadra transalpina nell’annata partita un paio di mesi fa ha si vinto la Supercoppa contro il Chaumont, ma in Ligue A sono arrivate ben sei sconfitte e appena due vittorie in otto partite disputate. Tours che viene dall’ennesimo passo falso contro il Nantes, dopo che due successi consecutivi (uno in campionato e uno in Champions) avevano fatto tirare un attimo il fiato in seguito alle cinque battute d’arresto in fila in campionato. Tours vittorioso all’esordio nel girone contro il Resovia, ma per Trento c’è una grande occasione per affrontare una squadra in difficoltà.

Tours-Itas Trentino non avrà una copertura televisiva in chiaro. La partita sarà visibile in streaming su DAZN e su Euro Volley Tv, mentre OA Sport vi offrirà la Diretta live testuale dell’evento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di questa sfida valida per la prima giornata della fase a gruppi della Champions League 2023-2024 di volley maschile.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Mercoledì 29 novembre

Ore 20.00 Tours-Itas Trentino

PROGRAMMA TOURS-TRENTINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, Euro Volley Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Photo LiveMedia/Roberto Tommasini