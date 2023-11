Calendario NextGen Finals 2023 oggi: orari 29 novembre, ordine di gioco, tv, programma, streaming

Proseguiranno nella giornata odierna a Jeddah le Next Gen ATP Finals 2023, torneo riservato ai migliori Under 21 del 2023 nonché ultimo evento della stagione tennistica. In Arabia Saudita si svolgeranno oggi tutte le quattro partite valide per la seconda giornata della fase a gironi e il divertimento sicuramente non mancherà.

Si comincerà alle ore 13:00 italiane con la sfida tra Luca Nardi e Dominic Stricker. Sia l’azzurro che lo svizzero hanno perso ieri la loro prima partita nel girone verde (rispettivamente contro il francese Arthur Fils e l’altro azzurro Flavio Cobolli) e oggi andranno dunque a caccia del loro primo successo in questo evento. A seguire, ma comunque non prima delle ore 14:00 italiane, inizierà l’altra sfida del gruppo verde, ovvero quella tra il transalpino Fils e il nostro portacolori Cobolli: in palio in questo match ci sarà il primato del girone.

Poche ore più tardi si svolgeranno gli incontri del gruppo rosso. Non prima delle ore 18:00 italiane ci sarà spazio per la partita tra il rappresentante della Giordania Abedallah Shelbayh e lo statunitense Alex Michelsen, entrambi usciti sconfitti dal primo incontro del girone. A seguire scenderanno poi in campo il francese Luca van Assche e il serbo Hamad Medjedovic, per affrontarsi nel match che avrà come premio per il vincitore il primo posto in solitaria nel gruppo rosso.

Le partite odierne delle Next Gen ATP Finals si potranno vedere in diretta tv in chiaro su Supertennis e a pagamento su Sky Sport Uno HD (solo per Nardi-Stricker e Cobolli-Fils) e Sky Sport Tennis HD. Inoltre, le sfide di oggi saranno visibili in diretta streaming su Supertennis.it, SupertenniX, Sky Go, Now e Tennis TV. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dei match degli italiani.

CALENDARIO NEXT GEN ATP FINALS 2023 OGGI

Mercoledì 29 novembre

Centre Court

Dalle 13:00 italiane

D. Stricker (SUI) (3) – L. Nardi (ITA) (7)

Non prima delle 14:00 italiane

A. Fils (FRA) (1) – F. Cobolli (ITA) (5)

Non prima delle 18:00 italiane

A. Shelbayh (JOR) (8) (WC) – A. Michelsen (USA) (4)

A seguire

L. Van Assche (FRA) (2) – H. Medjedovic (SRB) (6)

PROGRAMMA NEXT GEN ATP FINALS 2023 OGGI: DOVE VEDERE LE PARTITE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Supertennis e Sky Sport Tennis HD (canale 203) per tutte le partite; Sky Sport Uno HD (canale 201) solo per Nardi-Stricker e Cobolli-Fils

Diretta streaming: Supertennis.it, SupertenniX, Sky Go, Now, Tennis TV

Diretta live testuale: OA Sport (solo per Nardi-Stricker e Cobolli-Fils)

Foto: Mattia Martegani