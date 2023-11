Tour of the Alps 2024, presentato il percorso del consueto ‘antipasto’ del Giro d’Italia

Un modo per capire la risposta delle gambe. Come di consueto, spetterà al Tour of the Alps fare da “antipasto” rispetto a quello che accadrà al Giro d’Italia 2024. La breve corsa a tappe, che si svilupperà fra Trentino, Süd Tirol e Tirolo, dà seguito alla propria tradizione e si terrà da lunedì 15 a venerdì 19 aprile. Giova ricordare che il Giro prenderà il via il 4 maggio da Torino e terminerà il 21 a Roma.

Svelato dunque il percorso, caratterizzato da cinque frazioni, in cui gli specialisti della montagna saranno chiamati in causa. Non è una novità che nell’ex Giro del Trentino siano gli scalatori quelli che vorranno far vedere di che pasta sono fatti.

Sono previsti 709,3 chilometri totali, con un dislivello positivo complessivo di 13,250 metri. Importante notare che la corsa in questione faccia parte del calendario delle UCI Pro.Series, ovvero una gara di un gradino sotto in termini di importanza rispetto a quelle del WorldTour.

TOUR OF THE ALPS 2024

Tappa 1 (15 aprile): Egna – Cortina sulla Strada del Vino (133,3 km)

Tappa 2 (16 aprile): Salorno – Stans (189,1 km)

Tappa 3 (17 aprile): Schwaz – Schwaz (127 km)

Tappa 4 (18 aprile): Laives – Borgo Valsugana (141,3 km)

Tappa 5 (19 aprile): Levico Terme – Levico Terme (118,6 km)

Foto: Valerio Origo