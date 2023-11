Vuelta a España 2024, rivelata la data di presentazione del percorso

L’appuntamento è fissato per martedì 19 dicembre. E’ questa la scadenza da annotare per conoscere i segreti del percorso della Vuelta a España 2024. Il terzo GT stagionale si mostrerà nelle proprie caratteristiche alle ore 20:00 all’Hotel Auditorium Madrid Marriott.

La 79ª edizione della grande corsa a tappe spagnola terrà banco dal 17 agosto all’8 settembre. E’ noto il via e la Grande Partenza è prevista in Portogallo. I corridori dovranno prepararsi ad affrontare una cronometro di 17 chilometri a Lisbona. Ci saranno poi altre due frazioni in territorio lusitano, prima di rientrare in Spagna e proseguire con l’avventura fino a Madrid.

Si sa già che la prima tappa si svilupperà da Lisbona a Oeiras, la seconda sarà la Cascais-Ourém e la terza vedrà il gruppo protagonista da Lousã a Castelo Branco. Da capire, soprattutto, come i primattori del pedale interpreteranno la prova contro il tempo della frazione numero uno, in vista poi della prosecuzione in territorio iberico.

Foto: LaPresse