Ciclismo, gli italiani senza contratto per il 2024. Anche Aleotti e Pozzovivo cercano un ingaggio

La stagione 2023 è ormai alle spalle. Il ciclismo su strada al momento è in pausa prima di iniziare i vari ritiri in vista del prossimo anno, restano però ancora da delineare le rose delle varie squadre. Il mercato è ancora infatti pronto ad infiammarsi, nonostante i colpi più importanti siano già conclusi da settimane.

Diversi corridori attendono per riuscire a capire quale sarà il proprio futuro: in tanti, anche italiani, a caccia di un nuovo contratto per il 2024. Al momento nel World Tour ci sono dieci azzurri che sono senza contratto in vista della stagione che arriverà, anche se c’è da dire che alcune trattative sono già in corso e la firma potrebbe arrivare a breve.

ITALIANI SENZA CONTRATTO 2024

WORLD TOUR

Astana Qazaqstan

Leonardo Basso

Antonio Nibali

Bora-hansgrohe

Giovanni Aleotti

Matteo Fabbro

Cofidis

Davide Cimolai

PROFESSIONAL

Eolo-Kometa

Simone Bevilacqua

Alessandro Fancellu

Samuele Rivi

Equipo Kern Pharma

Giovanni Carboni

Green Project Bardiani-CSF Faizanè

Luca Covili

Davide Gabburo

Alessio Nieri

Giulio Pellizzari

Luca Rastelli

Alessandro Santaromita

Samuele Zoccarato

Israel-Premier Tech

Domenico Pozzovivo

Q36.5 Pro Cycling Team

Alessandro Fedeli

Team Corratec-Selle Italia

Nicolas Dalla Valle

Stefano Gandin

Alessandro Iacchi

Alexander Konychev

Attilio Viviani

Team Novo Nordisk

Andrea Peron

TotalEnergies

Daniel Oss

Foto: Lapresse