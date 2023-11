Tiro a volo, Finali Coppa del Mondo Doha 2023: azzurri in corsa per la finale in tutte le specialità

Si aprono con i primi 75 piattelli delle qualificazioni per tutte le specialità individuali le Finali della Coppa del Mondo 2023 di tiro a volo: a Doha, in Qatar, in ogni gara sono presenti due italiani, dei quali almeno uno è in corsa per la finale al termine della prima giornata.

Nello skeet femminile Chiara Di Marziantonio è nella coppia in sesta piazza con 70/75, mentre Simona Scocchetti si attesta nella coppia all’11° posto a quota 67/75, infine nello skeet maschile Elia Sdruccioli è nel quintetto in terza posizione con 73/75, mentre Erik Pittini è nel terzetto al 15° posto con 68/75.

Nel trap femminile Silvana Stanco è in testa in coabitazione con la polacca Sandra Bernal, con 71/75, mentre Jessica Rossi si piazza nel quartetto al quinto posto con 68/75, infine nel trap maschile Daniele Resca e Massimo Fabbrizi sono appaiati nel terzetto al terzo posto con 72/75.

QUALIFICAZIONI SKEET FEMMINILE

1 1233 ORYNBAY Assem KAZ 24 23 25 72

2 1188 SEKHON Ganemat IND 24 24 24 72

3 1371 RHODE Kimberly USA 24 25 23 72

4 1377 VIZZI Dania Jo USA 25 24 23 72

5 1047 JIANG Yiting CHN 25 24 22 71

6 1207 DI MARZIANTONIO Chiara ITA 23 24 23 70

7 1074 NIKOLAOU Konstantia CYP 25 24 21 70

8 1087 SUMOVA Barbora CZE 23 23 23 69

9 1301 MOHAMMED Sarah Ghulam QAT 25 22 22 69

10 1165 KATZOURAKI Emmanouela GRE 23 22 23 68

11 1214 SCOCCHETTI Simona ITA 22 22 23 67

12 1121 ANASTASSIOU Lucie FRA 23 21 23 67

13 1300 AL SHARSHANI Reem QAT 21 22 23 66

14 1150 MESSERSCHMIDT Nadine GER 21 24 21 66

15 1036 CROVETTO CHADID Francisca CHI 21 23 21 65

16 1373 SIMONTON Samantha USA 21 21 22 64

17 1043 GAO Jinmei CHN 22 21 21 64

QUALIIFICAZIONI SKEET MASCHILE

1 1374 TAYLOR Dustan USA 24 25 25 74

2 1102 MEHELBA Azmy EGY 25 25 24 74

3 1215 SDRUCCIOLI Elia ITA 23 25 25 73

4 1115 KALLIOINEN Eetu FIN 24 24 25 73

5 1261 FARRUGIA Clive MLT 25 23 25 73

6 1095 PETERSEN Emil Kjelgaard DEN 24 25 24 73

7 1140 LLEWELLIN Ben GBR 25 24 24 73

8 1139 KILLANDER Karl Frederick GBR 23 25 24 72

9 1292 AL-ATHBA Rashid Saleh QAT 24 22 25 71

10 1293 AL-ATTIYA Nasser QAT 23 25 23 71

11 1094 HANSEN Jesper DEN 22 24 24 70

12 1168 MITAS Efthimios GRE 23 23 24 70

13 1240 ALDAIHANI Mohammad KUW 23 25 22 70

14 1001 GIL Federico ARG 25 23 21 69

15 1167 MAVROMMATIS Nikolaos GRE 22 21 25 68

16 1149 KORTE Sven GER 22 22 24 68

17 1211 PITTINI Erik ITA 22 23 23 68

QUALIFICAZIONI TRAP FEMMINILE

1 1275 BERNAL Sandra POL 24 24 23 71 CB:3

2 1218 STANCO Silvana ITA 24 24 23 71 CB:1

3 1355 LIN Yi Chun TPE 23 23 24 70

4 1364 TEMIZDEMIR Safiye TUR 25 23 21 69

5 1213 ROSSI Jessica ITA 20 24 24 68

6 1108 GALVEZ Fatima ESP 22 23 23 68

7 1341 REHAK STEFECEKOVA Zuzana SVK 23 22 23 68

8 1007 SCANLAN Laetisha AUS 23 24 21 68

9 1285 COELHO DE BARROS Maria Ines POR 24 23 19 66

10 1375 TOZIER Rachel Leighanne USA 19 23 23 65

11 1055 WU Cuicui CHN 21 22 22 65

12 1109 MOLNE MAGRINA Mar ESP 22 23 20 65

13 1008 SMITH Penny AUS 21 23 20 64

14 1255 BASSIL Ray LBN 20 21 21 62

15 1295 AL KHALAF Kholoud Hassan QAT 20 21 20 61

QUALIFICAZIONI TRAP MASCHILE

1 1136 COWARD-HOLLEY Matthew John GBR 25 25 25 75

2 1365 TUZUN Oguzhan TUR 25 23 25 73

3 1212 RESCA Daniele ITA 24 23 25 72

4 1082 LIPTAK Jiri CZE 25 23 24 72

5 1208 FABBRIZI Massimo ITA 25 24 23 72

6 1101 MEHELBA Abdel Aziz EGY 23 23 25 71

7 1138 HALES Nathan GBR 24 23 24 71

8 1340 KOVACOCY Marian SVK 24 24 23 71

9 1298 AL RUMAIHI Mohammed QAT 25 24 22 71

10 1291 AL-ATHBA Rashid Hamad S A QAT 24 22 24 70

11 1009 WILLETT James AUS 22 24 23 69

12 1193 TONDAIMAN Prithviraj IND 23 23 23 69

13 1284 AZEVEDO Joao POR 23 20 24 67

14 1066 CERNOGORAZ Giovanni CRO 22 19 25 66

15 1067 GLASNOVIC Anton CRO 24 19 23 66

16 1241 ALMUDHAF Khaled KUW 21 22 22 65

17 1081 KOSTELECKY David CZE 19 23 22 64

Foto: LaPresse